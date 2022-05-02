SGK'dan Flaş Açıklama! Bankalar ile ortaklaşa ihtiyaç kredisi kullandırılacak!

SGK destekli olarak verilecek yeni kampanyada 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlara hemen işlem yapılacak. Bu nakit krediyi almak isteyenler emekli veya sigortalı olarak çalışan olması yeterli olacak! SGK destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar hemen işlem yapmak isteyenlere destek ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacak. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu imkanı sunulacaktır. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Garanti bankası kredi başvurusu

Garanti BBVA bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere banka 5000 TL ile 50.000 TL arasında devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. Başvuruları banka şubelerinden yapabileceğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de yapacaksınız. Başvuru yapacak olan kişi emekli maaşını başka bankadan alıyorsa, maaş taşıma işlemlerini yapması gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden ayrıca kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi alacaklardır.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 3 aylık sigortası olması durumunda banka bu kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yaparak kredi kullandırır. Bankadan maaş almayan kişiler, 1 aylık sigortası olması durumunda kefil veya ipotek vererek işlemlerini gerçekleştireceklerdir. SGK destekli olarak işlem yapacak olan kişiler başvurularını yaptıktan hemen sonra kredilerini kendi hesaplarına yatırabilmeleri için bu bankada hesabı olması ve mobil uygulama kullanıyor olması gerekmektedir.

Emekli, sigortalı olarak çalışan kişiler ayrıca Garanti Bankası üzerinden 50.000 TL üzerinde de kredi alabiliyorlar. Garanti BBVA Bankası 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi alacak kişilere, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hemen vermektedir. Bu kredilerde diğer banka borçları da kapanmaktadır. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz.