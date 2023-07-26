Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl değişik meslek kümelerindeki insanlara erken emeklilik imkanları sağlayarak, kişilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu yıl da SGK tarafından yapılan açıklamada, belirli şartları taşıyanlar için 47 yaşında erken emeklilik hakkı verileceği duyuruldu.

BAĞ-KUR Kapsamında Emeklilik:

BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar için erkek ve kadınlar arasında emeklilik koşullarında farklılık bulunmaktadır. 01.06.2002 tarihinden itibaren 25 yıl içinde;

Kadınlar, 2 yıldan az prim ödemişlerse, 20 yıl prim ödeyerek 40 yaşında, 50 yaş altına erken emeklilik ile ilgili karar verildi!

Erkekler, 2 yıldan az prim ödemişlerse, 25 yıl prim ödeyerek 44 yaşında emekli olabilecekler.

Kadınlar, 3 yıldan az prim ödemişlerse, 20 yıl prim ödeyerek 41 yaşında,

Erkekler, 3 yıldan az prim ödemişlerse, 25 yıl prim ödeyerek 45 yaşında emekli olabilecekler.

Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Emeklilik:

Emekli Sandığı'na mensup (4C) gruplar, emeklilik hesaplamalarını e-SGK üzerinden yapabilmektedir. SGK'nın internet adresinde gerekli bilgilerin girilmesiyle tahmini emeklilik tarihi ve emeklilik şartları öğrenilebilir. Eksik gün sayısı, prim sayısı gibi birçok bilgi de bu hesaplama ile sunulmaktadır.

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK'nın belirlediği şartları karşıladıklarında belirtilen yaşlarda emekli olabilirler. Ancak her bireyin emeklilik süreci, prim ödeme durumu ve çalışma şartları farklı olabileceğinden, kişisel bilgilerine göre emeklilik hesaplamaları yapılması önemlidir.