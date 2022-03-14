Sgk'dan emeklilikte yaşı bekleyenlere müjdeli haber geldi. Emekli olmak için yaşı bekleme sorunu ortadan kalkıyor. Yaşlılığı bekleyen vatandaşlara müjde var. Yaşlılık statüsü dolmadığı için emekli maaşını alamayan vatandaşlar maaşlarını artık alabilecekler.

SGK'dan emekli olmayı bekleyen herkese müjdeli haber geldi. İyi haber şuydu ki, artık erken emekliliği ilan etmek için bir yaş şartı bulunmuyor. Yaşı bekleme sorunu emekli maaşı için artık bir sorun değil. Yaş doldurmayı bekleyenlere vatandaşlara müjde geldi. yaşlılık durumu nedeniyle emekli maaşını alamayan vatandaşlar, yaşlılık sorununun ortadan kalkmasıyla artık maaşlarını alabiliyor. İyi haber, vatandaşların emeklilik yaşını beklediği ve emeklilik hayalleriyle yanıp tutuştuğu bir dönemde geldi. Umutlu bekleyiş yerini şimdi neşeye bırakıyor. Yaşlılık durumu nedeniyle emekli maaşını alamayan vatandaşlar, artık hak ettikleri ücretini alıyor. Sıcak gelişmelerin detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Emeklilik için gerekli şartları sağlayıp yaş sınırını bekleyenler, maaşlarını almak için yaş şartını beklemek zorunda kalmayacaklar. Milyonlarca vatandaşın gözü SGK'ya çevrildi. Uzun yıllar çalıştıktan sonra. Sigorta primi gün sayısını dolduran emekliler, SGK yaş şartını beklemeden maaş alabilecek

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sgk'dan emeklilikte yaşı bekleyenlere müjdeli geldikten sonra dikkatler erken emekli olabilmek için gerekli şartlara çevrildi.

10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmak

1800 gün primin ödenmiş olması

Emekli olabilecek kişi yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşamış olması gerekiyor.

Erken Emeklilikten Faydalanabilecek Hastalık Grupları

Erken emekli olabilmek için bazı hastalıkların maalesef sizi bulmuş olması gerekmektedir. Peki, erken emeklilikten faydalanabilecek hastalıklar nelerdir?