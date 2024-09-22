Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postaların gönderildiğini tespit etti. Kurum, "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla yollanan bu tür SMS ve e-postalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, bu sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi. SGK, "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' ile ilgili herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca, gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır; kişisel bilgiler veya IBAN talep edilmemektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, şüpheli e-postalar aldıklarında ALO 170 üzerinden Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile veya CİMER aracılığıyla SGK ile iletişime geçebilirler. Ayrıca, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya merkezlerinden de bilgi alabilecekleri hatırlatıldı.