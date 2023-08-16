Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal risklerin önlenmesi için maddi destekler sağlıyor. Maddi desteklerden yararlanmak isteyenlerin belli şartları sağlaması gerekiyor. Yaşlılık, malullük ve ölüm durumunda sağlanan desteklerden sigortalı yakınları da yararlanıyor. Sigortalının sağlığında ödediği primler hem kendisinin hem de yakınlarının maddi desteklerden yararlanmasını sağlıyor.

SGK’dan aynı anda iki maaş almak mümkün oluyor. Gerekli şartları sağlayanlara üç maaş birden alma fırsatı da sunuluyor. SGK, eşini kaybedenlere ve anne-babasını kaybeden kadınlara ödeme yapıyor. Gerekli şartlar oluşursa hem anneden hem de babadan maaş almak söz konusu olabiliyor.

SAĞ KALAN EŞE MAAŞ BAĞLANIYOR

Eşlerden birinin hayatını kaybetmesi halinde geride kalan eşe maaş veriliyor. Burada vefat eden eşin kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Vefat eden eşin sağlığı boyunca ödediği primler yeterli ise geride kalan eş, ödeme alabiliyor. Geride kalan eşin emekli olması ya da çalışması halinde ödenecek maaş tutarı düşüyor.

Çalışmayan eşe, vefat eden kişinin maaşının yüzde 75’lik kısmı bağlanıyor. Kişinin çalışması halinde aylık bağlama oranı %50 olarak belirleniyor. Çocuklara bağlanan aylık oranı ise yüzde 25 oluyor.

AYNI ANDA İKİ MAAŞ ALINABİLİR

2008 yılından önce vefat eden sigortalılardan dolayı hem yetim hem de dul maaşı veriliyordu. 2008 sonrasında gerçekleştirilen düzenlemeye göre sadece yüksek maaş alınabiliyor. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunuyor. Kadın sigortalı çalışırken kendi emekli maaşını ve eşinden kalan ölüm aylığını alabilir. Bunun yanı sıra memur emeklisi anne ve babadan da ölüm aylığı alınabilir.

Kişi hem 4/a’lı annesinden hem de babasından aylık almaya hak kazanırsa yüksek olan tutarın tamamı alınabilir. Düşük olan aylığın da yarısı alınabilir. Ancak bu durum, 18 yaşına kadar devam edebilir. 18 yaşından sonra sadece yüksek olan aylığın alınması mümkün oluyor. Kadınlar, evlenene kadar ölüm aylığı alabilir.