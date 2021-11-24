SGK’dan Annelere Son Dakika Desteği! Ödemeler PTT’ye Gönderildi Annelere 232 TL Ödeme Yapılacak!

Kadınların çalışma hayatındaki konumu kadınlara hem ekonomik özgürlük hem de ülke istihdamına katkı sağlamaktadır. Ancak çocuk sahibi olan anneler için hem çalışma hayatında olmak hem de çocuk bakmak zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle de yeni doğum yapan anneler için doğum izni ya da süt izni gibi zorunlu izinler, ne yazık ki özel sektörde olunduğunda ücretsiz izin olarak sisteme geçiyor. Bu durumda devlet hem çalışan bireylerin hem de işverenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla farklı çeşitte ödenekler sunarak mağduriyetleri olabildiğince hafifletmeye çalışıyor.

Süt Parasını Kimler Alabilir?

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapmaları halinde, çalışmayan kadınların ise doğum yapması durumunda da sigortalı olarak çalışan eşe ödenen para süt parasıdır. Bu ödeme 2021 senesi için 232 TL düzeyinde olup aksi bir durum yoksa PTT gize ve ATM’leri üzerinden sigortalı kişiye yapılmaktadır. Süt parası alabilmek için 4A veya 4B kapsamında çalışmak, sigorta girişinin yapılması gereklidir. Bu durumda ödenek yalnızca 4A veya 4B kapsamında çalışan kadın veya çalışmayan kadınların 4A veya 4B standardında çalışmakta olan eşler faydalanabiliyor. 657 sayılı kanuna göre çalışan devlet memurları ise bu döneği alamazlar.

Süt Parası İçin Zorunlu Şartlar Neler?

4A ve 4B standardında çalışmaya devam eden çalışanlar, süt parası veya emzirme destek ödeneğinden yararlanabilmeleri için bazı gerekli şartların yerine getirilmesi ve kişide olması gereklidir. Söz konusu bu şartlar ise;

-Süt parasından faydalanacak kişinin ya da çalışmakta olan eşin, doğum eyleminden önceki 15 ay içinde en az 20 gün prim ödemelerinin yapılmış olması,

-4B kapsamında sigortalı biçimde çalışan kadının ya da çalışmayan kadınların 4B standardında sigortalı olarak çalışmakta olan eşin, doğum eyleminden önceki 15 ay içinde en az 20 gün süreli primin ödenmiş olması zorunluluğu vardır. Bunlara ek olarak da genel sağlık sigortası (GSS) primi dahil, ödenmemiş bir prim veya prime yönelik borç da bulunmaması gerekiyor.

-Süt parasının alınabilmesi için doğum eyleminin canlı olması ve de başvuru zamanına varıncaya kadar da bebeğin hayatta olması, yaşaması gereklidir.

-Süt parası doğumun olduğu günden itibaren olmak üzere 5 sene içerisinde geçerlidir ve 5 yıldan sonra ise bu hak düşmektedir.