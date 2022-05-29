SGK’dan Açıklama 1 Haziran’dan Sonra Sona Eriyor, Başvurmayı Unutmayın... Koronavirüsü pandemisi dönemi içerisinde kronik problemi bulunan ve buna bağlı bir şekilde devamlı çeşitli ilaçları kullanmak zorunda kalan vatandaşların, hastanelerin durumundan ötürü her defasında harekete almamaları açısından bir uygulama başlatılmıştı. Bu vatandaşların, "kronik hastalıklarda ilaçların reçete olmaksızın temin edilmesi uygulaması" sürüyor.

Kronik problemleri bulunan vatandaşların, eczaneye müracaat işlemlerini gerçekleştirerek devamlı kullandıkları ilaçları temin edebilmesi bu uygulama ile sağlanmıştır. Böylece kronik hastalığı bulunan vatandaşların sağlık kurumlarında oluşturduğu iş yükü ciddi manada azalmıştı.

Kronik Rahatsızlıklara İlaçların Reçete Olmadan Temin Edilmesi Uygulaması Sona Eriyor

Uygulama ise salgın dönemi içerisinde pek çok vatandaş açısından oldukça yararlı olmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber hastanelerde koronavirüsü yoğunluğunun azalması neticesini oluşturduğu. Bu sebeple uygulamanın sona ermesi kararı da çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle sona erecek "kronik hastalıklarda ilaçların reçete olmadan temin edilmesi uygulaması” açısından kamuoyuna duyuru yapıldı.

Kronik Hastalar İçin Raporlar Sene Sonuna Kadar Uzatıldı

Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar açısından Korona virüsü tedbirleri kapsamında raporlar, 2022 senesi sonuna kadar uzatıldı. Buna karşın raporu bulunan vatandaşlar, ilaçlarını tekrardan alabilmek amacıyla artık hekimlere başvuracak.

Şu an açısından bakıldığında raporlu hastalar, eczanelere müracaat işlemlerini gerçekleştirerek ilaçlarını alabiliyor. Bu uygulama ise 1 Haziran tarihinden itibaren son bulacak. Raporlu hastalarda hekimlere başvuru işlemlerini gerçekleştirerek oluşturulan yeni reçetelere göre eczanelerden ilaçların temin edilmesi söz konusu olabilecek.