SGK'da 1 Ay Sigortası Olanlara 10.000 TL Ödeme Yapılacak, 3 Ay Geri Ödenmeyecek

SGK üzerinden En az 1 ay sigortası olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar Ödeme yapacak olan QNB Finansbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara umut oldu. 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler qnb Finansbank üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yaparak acil ihtiyaçları için nakit kredi kampanyasından faydalanabilir. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler 36 ay vadeli olacak.

36 ay vadeye kadar verilecek olan İhtiyaç kredisinde bankanın yaptığı Bu kampanyada ilk kredi taksit ödemesi ne 90 gün kadar her kelimeli yaparak rahat bir nefes alabileceksiniz. Qnb Finansbank kendi kredi politikalarına uygun olan müşterilere vermiş olduğu 10.000 TL nakit kredisinde sigortalı olarak çalışan kişilerin En az 1 aylık bile sigortası olsa onay verip kredi kullandırımı gerçekleştirecektir.

Qnb Finansbank tarafından yapılan kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda ise 36 ay vadeli olarak işlem yapmak istiyorsa bankanın sms kredi servisi ile başvuru yaparak ne kadar sonuç ve onay aldığını görebilir. Qnb Finansbank sigortası 1 aylık olan kişilere vermiş olduğu bu Kredi kampanyasında kişilerin kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanır acağı için başvuru yaptıktan sonra kredi faiz oranları hakkında bilgiler alabileceksiniz. Qnb finansbank'ın SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirseniz 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecektir.

Mobil Uygulama Üzerinden başvuru yapmak çok kolay

Mobil uygulamasına girerek başvuru yapmak isteyenler internet bankacılığı şifresi ile birlikte qnb mobil uygulamasına giriş yaparak buradan 10.000 TL kredi başvurusunu 7gün 24saat yapabilir. Qnb mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu onay alırsa banka şubesine gitmeden onaylı tutar hesabınıza yatar. Qnb mobil uygulaması üzerinden ayrıca banka işlemlerinizi yapabilir tüm sorgulamalarını buradan halledebilir ve bankanın kredi kartı için başvurusunda bulunabilirsiniz.

Qnb Finansbank resmi internet sitesine girerek bankanın kredi kampanyası detayları hakkında bilgileri alabilir başvurumuzu yapabilir ve başvuru yaptıysanız da başvuru sonucunu internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.