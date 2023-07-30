Türkiye'de çalışanlar için işten çıkarılma endişesi, maalesef oldukça yaygın bir durum. Ancak sevindirici bir haber var! Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SGK) kapsamında çalışanlar için önemli haklar ve tazminat imkanı sağlandı. İşveren tarafından işten çıkarılan kişilere kıdem tazminatı ve tam 8 maaş ödeme imkanı sunulacak. Bu düzenleme, çalışanların haklarını korumaları ve haksızlıklarla mücadele etmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önemli uyarısı, iş akdinin feshedildiği durumda haksız yere işten çıkarıldığını düşünen vatandaşların durumu sosyal güvenlik kurumuna dilekçe ile bildirmeleri halinde 6 maaş alma şansı veriyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak için dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Bildirim işleminin yapılacağı süre, sadece 30 gün ile sınırlı. Bu nedenle, işten çıkarılma durumunda hakkını aramak isteyenlerin süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

SSK ve SGK'lı çalışanlar için sağlanan bu düzenleme, işveren tarafından işten çıkarılanlara geri dönme hakkı ve tazminat imkanı sunuyor. Eski iş yerlerine geri dönmek isteyenler veya iş bulamayanlar için büyük bir destek olan bu haklar, altı aydan uzun süredir aynı iş yerinde çalışmış olmayı ve işveren tarafından geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılmış olmayı gerektiriyor. Ayrıca, işyerinde en az altmış işçinin çalışması da bu haklardan yararlanmak için aranan şartlar arasında yer alıyor.

İşe geri dönme hakkını kullanamayanlar için ise tazminat hakkı devreye giriyor. Mahkeme tarafından belirli bir süre için tazminat ödemesi hükmedilebiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, başvuruları yapmak için 30 günlük süre oldukça önemlidir.

Çalışanlar olarak, haklarımızı bilmek ve korumak en temel hakkımızdır. Yasal süreleri dikkate alarak, işten çıkarılma durumunda işe geri dönme hakkımızı kullanabilir ve tazminat hakkımızı talep edebiliriz. Böylece iş hayatımızdaki güvencemizi sağlamlaştırabilir ve haklarımızı koruyabiliriz.