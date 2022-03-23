SGK ve PTT'den yeni açıklamalar geldi Ramazan öncesinde vatandaşlara 1800 TL yardım yapılacak! Ramazan Ayı'na sayılı günler kala SGK ve PTT'den vatandaşları sevindiren Bir Haber Geldi. SGK ve PTT vatandaşlara Ramazan ayında 1800 TL yardım ödemesi yapacak.

Başvuran her vatandaş bu yardımlar faydalanabilecek. Pandemi sürecinde vatandaşların sıkıntıya girmesinin ardından ve artan zamlar vatandaşın cebini bir hayli zorlamıştı. Hükümet bu doğrultuda destek müjdeleri vermeye devam etti. Özellikle sosyal destekler ile vatandaşlara yardım ödemeleri yapılıyor.

Yardım ödemesinin müracaatında bulunan vatandaşlar için 1800 TL ödemeler yatırılacak. Bu ödemelerden faydalanabilmek için bağlı bulunduğunuz belediyenin Sosyal Yardımlaşma Kurumunu başvuru yapabilirsiniz. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara SGK ve PTT'den Müjde ödemeler geldi.

SGK ve PTT'de tarafından vatandaşlara sevindiren haber devlet destekli nakit ödemeler yapılmaya başlanacak.

Pandemi ile hayatımıza giren devlet destekleri özellikle gıdalardaki zamların artmasıyla tekrar gündeme geldi. Yardım desteği başvurusunda bulunan her vatandaş 1800 TL ödeme alabilecek.

Yardıma muhtaç kişiler sağlık desteği erzak ve yakacak desteği gibi birçok sosyal destekten faydalanabilmektedirler. Özellikle yaşamını sürdürmeyi zorlayan bu tür gereksinimler devlet tarafından nakit ödemeler ile desteklenmektedir.

Sizlerde bu yardımlardan faydalanmak istiyorsanız e-devlet ile başvuruda bulunabilir veya bağlı bulunduğunuz belediyenin Sosyal Yardımlaşma kurumunda başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Sizlerde bu yardımlardan faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvurularınızı yapabilir veya bağlı bulunduğunuz belediyenin Sosyal Yardımlaşma kurumunda başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.