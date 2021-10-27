SGK ve PTT Tarafından Herkese 852,53 TL Nakit! Hemen Alabilirsiniz! Son Dakika Beklenen Oldu!

SGK ve PTT Tarafından Herkese 852,53 TL Nakit! Hemen Alabilirsiniz! SGK ve valilik tarafından birçok yardım desteği vatandaşlar için verilmeye devam ediyor. 65 yaşını dolduran ve herhangi bir gelir sahibi olmayan vatandaşlara 65 yaş aylığı verilmesi son derece ilgi görmektedir. 65 yaş aylığı sahibi olmak isteyen kişilerin ise herhangi bir yerden gelirinin de bulunmaması gerekmektedir. Finansal açıdan güvencesi olmayan ve çocukları eğitim hayatını sürdüren ailelerde yardımlardan faydalanabilmektedir. Ayrıca yardımlar için yaşam sürdüğünüz şehir de fark etmiyor.

Pandemi döneminde maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar için devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik oranda valilik kanalı ile destekler sağlanıyor. Başvuruların yapılması sonrasında gerekli olan şartlar sağlanıyor ise yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlar ödeniyor.

Gelir Güvencesi Bulunmayan Aileler

Çocukları anaokul, ilkokul ya da lise dengi okulda okumakta olan ailelere de devlet tarafından yardım verilmektedir. Birden fazla sorun ile karşı karşıya kalınması durumunda devlet sosyal destek kapsamında birçok kategori grubuna ayrılmış nakit yardımda bulunmaktadır. Eğitim alanında başlanan destek ile birlikte sorunların ekonomik açıdan hayatında etkilenmemesi ön görülüyor. 500 ile 800 TL arasında oluşturulan destek paketleri ile yardımlar ulaştırılıyor.

Söz konusu destek yardımları ise anaokulda okuyan çocuk için 500 TL, ilkokul için 750 TL, lise okuyanlar için 800 TL ve üniversite okuyanlar için ise 900 TL olarak sunuluyor. Finansal açıdan herhangi bir güvencesi olmayan aileler yardım kampanyalarından faydalanabilmektedir. Bununla birlikte eğitim hayatına devam edilen şehir neresi olursa olsun yardımdan faydalanılabiliyor.

Ev Onarım Desteği

İkamet edilen ev hasarlı olması halinde tadilat ve onarım yapılabilmesi için zorluk çeken aileler içinde destek sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 25 bin TL nakdi destek sunulmaktadır. T.C. kimlik numarası ile dilekçe eşliğinde başvurular yerine getirilmelidir. Gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaş tarafına daha sonrasında dönüş sağlanmaktadır.

İşsizlik Yardımı

Başvurular arasında işsizlik yardımına da yer verilmektedir. Söz konusu mevzuata uygun olan kişilerce ödemeler Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilmektedir. Başvurular ise e-devlet kanalı aracılığı ile yapılmaktadır.