SGK ve Hükümet Emekliye Duyuru Yaptı, Kurban Bayramı İkramiyesi Yatmayacak!

Emekli olan kişilere, Temmuz ayında emekli promosyonları yatacak. Emekli olanlar için her bayram öncesi verilen emekli ikramiyeleri bu Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olarak, toplamda 2200 TL olarak ödenmektedir. Bayram tatilleri için, bayram ihtiyaçlarına göre hesaplanan ve sadece emekli olan kişilerin şartsız alabilecekleri bayram ikramiyeleri, bu yıl pandemi olmasaydı verilmeyecekti. Bu durumu önceden takip eden emekliler, önümüzdeki yıl emekli ikramiyelerin verilip, verilmeyeceğini merak etmektedir.

Pandemi döneminde özellikle emekli olan kişilerin yakından ilgilendiği emekli promosyonları bu yıl Kurban Bayramın'da son kez yatacak. Henüz resmi bir açıklama olmasa da önümüzdeki yıl emekli ikramiyesi olmayacağı konuşuluyor. Sebebi ise pandemi döneminden çıkılması, zor dönemlerin sıkıntısı olmaktadır.

Emekliler Bu Kurban Bayramında Ne Kadar Ödeme Alacak?

Emekli olan kişilere bankalar aracılığı ile ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyesi 13-15 Temmuz Arasında verilmesi bekleniyor. Bu tarih netlik kazanması ile birlikte, emekli olan kişiler maaş hesapları üzerinden bu parayı alabileceklerdir. Emekli olan kişiler, Emekli kurban bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra diğer yıl da bu ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor.

Emekli olan kişilere yapılan ve her iki bayram 2200 TL ödemesi ile birlikte, devletin pandemi döneminde yaptığı yardımlar sebebiyle, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren devlet, önümüzdeki yıl bu yardımları yapmayı planlamıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da emekli olan kişiler, bu konuyu oldukça merak ediyorlar.

Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Olacak?

Önümüzdeki Ramazan ve Kurban bayramı sonrasında seçimin de olacağı konuşulmaktadır. Eğer seçim olursa, ciddi oy potansiyeli olan emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için 1500 TL verileceği de konuşuluyor. Bu beklenen haber ile ilgili, resmi rakamlar ve detaylar gelince internet sitemizde sizlerle paylaşacağız.

Bu Kurban Bayramı öncesinde emekli olan kişiler, kalan 1.100 TL emekli bayram ikramiyelerini alacaklardır. Haberimiz daha sonraki yıl için geçerlidir.