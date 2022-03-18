SGK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Yapılacak 5000 TL Ödeme, İlaç Gibi Gelecek! Emekli aylıklarını alan vatandaşlar, ek bir ödeme ile çok rahat bir nefes almaya kavuşacak. Kamu bankaları ile beraber özel bankalarda aynı şekilde 2022 senesi içerisinde emekli vatandaşlarının yüzünü güldürmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Yarış halinde bulunan bankalar, emekliler açısından devamlı kampanya gerçekleştiriyor. Yeni kampanyada ise geri ödemesiz ve karşılıksız bir şekilde 5000 TL'lik ödeme yapılacak.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 5000 TL Tutarında Promosyon Ödemesi Gerçekleştirecek

Bankalar, 2022 senesine ait promosyon ödemeleri nin tutarlarını tazeledi. Şimdilik en yüksek promosyon ödemesi gerçekleştirecek olan banka Türkiye Ekonomi Bankası olarak ön plana çıkıyor. Banka tarafından emekli vatandaşlara 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemelerin yapılması için bilgiler güncellendi. 10 kişi ile sınırlı olan referans kampanyasıyla kişi başı 250 TL'lik bir ödeme yapılacak ve totalde 5000 TL tutarında bir rakama ulaşacak.

İş Bankası 2022 Yılı Emekli Promosyon Tutarı 2000 TL

Emekli vatandaşlara promosyon ödemesini gerçekleştirecek Bir başka banka ise İşbank olarak karşımıza çıkmaktadır. Maaş zamlarının belli olmasıyla beraber banka, emekli vatandaşları 2000 TL tutarında emeklilik promosyon ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Ödemelerden yararlanmak isteyen kişilerin bankaların şubelerinden ya da ATM’lerden başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

Türkiye Ekonomi Bankası'nın dan ya da iş Bankası'ndan promosyon ödemeleri almak istiyorsanız şu anda maaşımızı aldığınız bankadan bu iki bankaya taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza attıktan hemen sonra başka bir koşula gerek olmadan promosyon ödemelerini bu bankalar üzerinden alabilirsiniz.