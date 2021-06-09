SGK Vatandaşa müjdeli haberi verdi! GSS Prim borçları siliniyor

GSS borçları yapılandırma yasası ile silinecek. GSS borcu olan kişilerin, şimdiye kadar olan borçlarının faizleri bu yapılandırma ile silineceği bildirildi. Gelir testi yaptıran ve geliri düşük çıkanların da tüm borçları silenecek. Bu konu ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Vatandaşların merakla beklediği borçtan kurtaran yapılandırma yasası TBMM tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onay vermesi durumunda resmi gazetede yayına girecek ve borçlar yapılandırılacak. Yasadan yararlanmak isteyenler için yeni bir paket hazırlandı. Bu yasada GSS borcu olanların da borç faizleri silinecek. Eğer birikmiş GSS borcunuz varsa 31 Aralık tarihine kadar sadece ana para ödemesi yapabilecek ve bu imkandan faydalanacaksınız.

Gecikme Faizi ve Cezalar Silinecek

GSS borcu olanların yapılandırma yasası ile birlikte, gecikme faizleri ve cezaları silenecek. Ayrıca GSS borcu olan kişilerin gelir testine bakılarak da işlem yapılacak. Bu zamana kadar hiç gelir testine katılmayan kişilerin, 30 Kasım tarihine kadar süre verildiği ve bu tarihe kadar gelir testi yaptırmaları istendiği belirtildi. Bu gelir testini yaptıran kişiler, hane gelirinin 3'te 1'inden az geliri olması durumunda, GSS borçları tamamen silinecek.

Bu Yasadan Kimler Yararlanacak?

GSS prim borçlarını yapılandırma yasasından geçmişte GSS primi ödemeyen kişiler yararlanacaktır. Ayrıca e-devlet sistemine girerek GSS prim borcu olup olmadığınızı sorgulayabilirsiniz. E-devlet üzerinden GSS prim borçları gözüküyorsa, bu borçlar içinde yapılandırma yapabileceksiniz. 30 Nisan 2021 tarihinden önce prim borcu olan kişilerde, bu imkanlardan yararlanacaklar.

Kişi başı gelir 1.192 TL altında olan kişiler için GSS borçları silinecek ve bu kişiler GSS prim ödemesi yapmayacak. GSS borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık tarihine kadar olan tüm cezaları silinerek ana borç üzerinden yapılandırma yapabilecek. Taksit yaparak veya borcu tamamen kapatarak ödeme yapılacak. Yapılandırma en fazla 36 ay vade ile yapılacak. Ödemeler 2 ayda bir olacağı için 18 ay vadeli işlem seçilecek. Son yapılan duyuru ile birlikte, gelir testi yaptıran ve geliri düşük çıkan kişilerin prim borçlarını devlet ödeyecek.