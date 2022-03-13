SGK üzerinden yapılan ödemelerde artık PTT ile birlikte E-devlet üzerinden de 1250 TL ödeme alınacak! SGK tarafından yapılan bu ödemelerde SGK duyurusu yapıldı. PTT üzerinden yapılan bu ödemeler 2022 yılında artık 1.250 TL oldu. PTT üzerinden başvurusu yapılan ve ödemeleri de PTT üzerinden alınan bu ödemeler için zorunluluk kalktı ve artık e-devlet üzerinden de ödeme yapılmaktadır.

SGK üzerinden yapılan duyuru sonrasında kişinin vefat etmes halinde sigortalı olan kişinin tek seferde ödeme alınacağı bildirildi. Cenaze ödeneği olarak verilen bu ödemeler daha önce sadece PTT şartı ile verilmekteydi. Artık sadece PTT değil, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir ve hesabınıza atabilirsiniz.

Ödemeler Ne Kadar?

Cenaze ödemesi almak isteyenler, kişinin vefatı itibariyle 5 yıl içinde bu ödemeyi alabileceklerdir. 2022 yılında gelen zamlar sonrasında bu ödemeler 1250 TL olmaktadır. Cenaze ödeneğinin tutarını belirleyen SGK, ayrıca kolay başvuru yöntemlerini de duyurdu.

Şartlar Ne?

Ödemeleri alabilmeniz için SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olmanız gerekmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden kişiler ile birlikte, sürekli iş göremezlik geliri olan, malulen emekli olan ve yaşlılık aylığı alan kişilerin de aileleri faydalanmaktadır. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır. Detayları öğrenmek için SGK resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.