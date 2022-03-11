SGK Üzerinden Emekli Maaşı, Çalışma Maaşı, Dul Yetim Aylığı Alanlara 16.000 TL Ödeme Oluyor! Para Sıkıntısı Bitiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 16.000 TL ödeme alacak kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Nakit kredi kullanacak olan kişiler SGK destekli olarak hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden bu ödemeleri alabileceklerdir.

SGK Üzerinden Emekli Maaşı, Çalışma Maaşı, Dul Yetim Aylığı Alanlara 16.000 TL Ödeme Oluyor! Para Sıkıntısı Bitiyor kampanyasına katılacak olan kişiler, SGK üzerinden aldıkları maaş haricinde ayrıca bankanın kredi şartlarına da uygun olması gerekmektedir. Kredi alacak kişiler başvuru yapmak istiyorsa başvurusunu hemen hesaplarına atabilmeleri için internet bankacılığı şifresi olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 16.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu, vatandaşlar için yapılacak olan 36 ay vadeye kadar işlemler için gerekli şartlar, resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında kredi alacak olan kişilerin hesap durumu hemen ödemeleri internet bankacılığı üzerinden yapmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası şubelerine giderek de emekli olan ve çalışan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, 16000 TL gelir belgesiz ödeme alabilir.

İş Bankası Kredi Başvurusu

İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar 16000 TL kredi alabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, İş Bankası'nın iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan da istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sgk destekli olarak verilecek. 16000 TL ihtiyaç kredisinde banka düşük faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sağlıyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlar iş bankası ATM'si ve iş bankası internet sitesi üzerinden de şubelere gitmeden başvurusunu gerçekleştirebilir.