SGK üzerinden emekli maaşı alanlar dikkat! 5 gün süreniz kaldı

Sgk üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almaları durumunda 5 gün içerisinde yapmış oldukları tüm kredi başvurularında şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak kredi kullandıracak olan tüm vatandaşlar için en yakın banka şubesine giderek işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı gün içinde ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyalarından yararlanmalarına imkan sağlıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine çağırarak, ihtiyaç kredisi başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden sizlere 7 24 yaptırmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden yapacağınız işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak, onaylanan kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi sizlere sunulacaktır.