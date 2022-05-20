SGK üzerinden duyuru yapıldı! Acil durumda olanlara ihtiyaç kredisi verilecek

Sgk üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde ödeme verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu Garanti Bankası, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirerek bankanın acil durumlar için ihtiyaç kredisi kampanyasından katılabilirsiniz. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle SGK üzerinden emekli maaş alan vatandaşların kendi bankalarına maaş taşımaları durumunda yüksek limitli olarak kredi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası, sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Sgk üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra bu bankadan hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilirler.

Sgk destekli olarak başlatılan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise 3 ay sigorta primleri yatıyor olmuş olması gerekmektedir. Kredi başvurusunu banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapabilir ve 36 ay vadeye kadar 50000 TL, 50000 TL üzerinde ise kredilerimizde yirmidört ay vadeli nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek. Sgk üzerinden sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabileceksiniz. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 50000 TL kadar kredi kullanabilir ve kullanmış olduğunuz bu kredilerde banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. Yapılacak olan kampanya duyurusuyla birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde imkan sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca VakıfBank Halkbank, Denizbank işbankası ve Şekerbank üzerinden de başvuru yapabilmektedir. Banka şubeleri üzerinden işlem yapamayacak olan kişiler, bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan kredi başvurusu için detaylı bilgiler öğrenebilir, güncel faiz oranlarıyla aylık taksit ödemelerini hesaplayabilir...