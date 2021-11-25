SGK Tek Maaş Vermiyor… 3 Maaş Veriyor. Buna İnanamayacaksınız! SGK, herkes için sevindirici bir açıklama yaptı. Ülkemiz genelinde her ürüne zam geldi. İnsanlar emekli maaşlarıyla geçinmek zorunda kaldıkları için zorlanmaya başladılar. Bu manada herkesi mutlu eden bir haber gelmiş oldu. Son dakika haberine göre Bağ-Kur’lu ve SGK’lı olan birinin ölmesi neticesinde geride kalan kişiler emekli maaşı alıyor. Bu maaşlara yetim ve dul aylığı da ilave edilecek.

SGK’nın Duyurusu Herkesi Mutlu Etti

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamı içerisinde SGK’tan emekli maaşı ödemesi alan kişilere çifte maaş ödemesi yapılacağına dair müjdeli haber verildi. Mevzuyla alakalı gelen son haberler doğrultusunda çift maaş olanağının dul, çalışan, emekli ve daha birçok SGK’lı olan kişinin faydalanabileceği bilgisi aktarıldı. Bu konudaki başvuru ise bir dilekçe yoluyla gerçekleştirilebilmiş olacak. Diğer bir taraftan emekliler ek ödemeler de talep ediyor. Bayramlarda ikramiye almayı diliyorlar. Promosyon ödemesi alan birçok emekli vatandaş bunu yeterli bulmuyor.

Vatandaşların Bazılarının Tam 3 Maaş Alacağı Duyuruldu

Alakalı mevzuatlar dahilinde emekli maaşı ödemesi almakta olan kişilerin gerekli koşulları taşımaları halinde birtakım detaylarla beraber emekli maaşına ilave olarak 3 maaşa dek destek alması mümkün hale gelecektir. Bu konuda SGK emeklisi olan kişiler emekli maaşını aldıkları sırada eşini kaybetmesi durumunda yetim ve dul maaşı da almış olacak. Şartlar sağlanacak olursa da herkes bu imkandan rahatlıkla yararlanmaya başlayacak.

SGK’dan Çift Maaş Almanın Yolu Nedir?

SGK yönünden sigortalı kişinin ölümü sonrasında geride kalan kişilere ödenmekte olan emekli aylıklarına ilave olarak çift maaş alma hakkı konuşulmaya başlandı. Yetim, dul maaşı veyahut da vefat aylığı olarak da bilinen bu ödemelere ek biçimde bu haklardan emekli maaşı ödemesi alan vatandaşların da faydalanmasının önü resmen açılmış oldu. Emekli maaşı almaya devam edenler, 3 maaşa değin SGK’dan destek alabiliyor. Birçok kişi, aldığı maaşın kesilebileceği düşüncesiyle bu haktan faydalanmak istemiyor. Ama yeni planlamayla beraber 3 maaşa dek destek verilmesi mümkün hale geliyor. İlerleyen günlerde çok daha fazla detay açıklanabilir.