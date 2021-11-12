SGK Tek Bir Seferde 10 Bin TL Ödeme Gerçekleştiriyor! Siz de Başvuru Yapıp Alabilirsiniz

Devletin sağladığı bu desteklerden habersiz olan binlerce vatandaşın hesaplarında paralar birikiyor ve SGK sürekli uyarıda bulunuyor. Peki bu destekler neler? Nasıl öğrenebilirsiniz? Detaylar haberimizde sizlerle...

Devlet dsetekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara tüm hızıyla ulaştırılmaya devam ederken bundan habersiz olan kişilerin hesaplarında bu ödemeler birikiyor. Binlerce vatandaşa bu kapsamda SGK tarafından uyarı yapılıyor. Her destek için farklı koşullar aranıyor ve başvuru koşullarını sağlayan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunması gerekiyor. Vatandaşlar bu destek ödemelerini merak ediyor.

2021 Cenaze Desteği Tutarı Ne Kadar?

Cenaze desteği her yıl asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır ve bu tutar değişiklik göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 yılı cenaze ödeneği tutarı 810 TL olarak belirtilmişti. 2021 senesinde ise cenaze desteği tutarı 920 TL'ye kadar yükseldi.

Cenaze Yardımı Nedir ve Kimler Alabilir?

Cenaze desteği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan vatandaşların vefat etmeleri halinde ailelerinde bir defaya mahsus olacak şekilde gerçekleştirilen Devlet desteğini ifade etmektedir. SGK tarafından gerçekleştirilen cenaze desteği için vefat eden vatandaşın sigortalı olması önem taşımaktadır. Vefat eden sigortalı vatandaşın cenazesi için masraflarını karşılamak amacıyla yardım talep edebilecek olan vatandaşlar ise öncelikli hak sahibi olarak nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa vefat eden vatandaşın nüfusuna kayıtlı çocukları başvuruda bulunabilir. Çocukları yoksa anne ve babası cenaze desteğinden faydalanmaktadır.

Dul ve Yetim Aylığı Nedir ve Nasıl Alınır?

SGK yine çalışanların belirli bir tutarda prim ödemesi yapmış olmaları halinde ve emeklilerin vefatında yakınlarına yakınlarına maaş bağlanmaktadır. Geride kalan vatandaşlara bağlanan maaşlar otomatik olarak bağlanmamaktadır. Vatandaşların SGK İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Dul maaşı eşe ödenirken yetim aylığı bekar ve evlilik yapmamış olan kız çocuklarına ödenmektedir. Erkek çocukları ise öğrenim görüyor olmaları halinde 25 yaşına kadar yetim aylığı ödemesi alabilmektedir.

Çeyiz Parası Nedir?

Çeyiz parası desteği de SGK tarafından gerçekleştirilen yardımlardan bir tanesidir. Çeyiz parası destek ödemesi yetim maaşı alan bir genç kızın evlenmeye karar vermesi halinde ödenmektedir. Evleneceği için yetim maaşı kesilecek olan genç kıza SGK çeyiz parası ödemesi gerçekleştirir.