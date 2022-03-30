SGK Tablosunda Emeklilikte 16 İle 18 Yıl Hakkı 3700 ve 4100 Gün Primi Tamamlayanlar Dikkat! Kadın ile erkek sigortalı vatandaşlara sağlanmakta olan çeşitli haklar da 16 sene ile 3700 gün ve 18 sene ile 4100 gün koşulları var. Erken emekli eden bu formüller ile beraber çalışan vatandaşlar ayrılık düzenli bir maaş alabilir.

SGK resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında konuya bakıldığında emeklilik açısından temel koşullar en sade biçimi ile işe giriş tarihine göre şekil alan asgari prim ödemelerinin tamamlanması ile beraber il SGK'lı olduktan sonra geçmesi gerekli olan sigortalılık süresi ve yine aynı şekilde işe giriş tarihine göre belirlenen emeklilik yaşı önemli kriterlerdir. Bu üç temel koşulu yerine getirdiği anda çalışan bütün vatandaşlar emeklilik müracaatlarını e-devlet uygulaması üzerinden yapabilir.

1999 Senesi Öncesi İle 1999 ve 2002 Arası, 2008 Sonrası Normal Emeklilik Koşulları

· 1999 senesi öncesi dönemde işe giriş yapan vatandaşlar açısından standart emeklilik şartları olmayı kişiler kendi İşe başlama tarihlerine göre emeklilik yaş hesabı gerçekleştirecek,

· 1999 senesi sonrası ile 2008 öncesi SGK primi ödemesi gerçekleştirenler ise 25 sene boyunca sigortalılık gün süreci ile 7000 gün prim koşullarına tabidir ve burada Emeklilik yaşı 60 olarak hesaplanmıştır,

· 2008 sonrası sigortalı olan vatandaşlar ile 25 sene boyunca sigortalılık gün şartı ile 7200 gün prim ve 60 ile 65 yaş şartlarına tabidir