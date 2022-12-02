SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye öğlen müjdesi! hesaplarınıza 14.250 TL ödeme yatacağı resmi olarak açıklandı

14.250 TL ödeme yatacağı resmi olarak açıklandı. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye öğlen müjdesi hesaplarınıza bakın. Emeklilere bankaların sunduğu fırsatlar her geçen artmakla birlikte bu durum emeklileri çok rahatlatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilere 14.250 TL ödeme yapılacağı haberi herkesi heyecanlandırdı!

Yapılan açıklama ile birlikte emekliler hemen bu işin detaylarını araştırmaya başladı.

Öğlen yapılan açıklama ile birlikte emeklilere hesaplarına yapılacak olan ödemenin detayları da belli oldu. Bu ödemenin nasıl yapılacağı ve şartları ile ilgili detaylar şu şekilde!

SGK-SSK ve Bağkur'lu Şekerbank ve Akbank Başvuruları

SGK-SSK ve Bağkur'lu için 14.250 TL nakit kredi çekmek için Şekerbank veya Akbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuruşları internet üzerinden mobil bankacılık üzerinden veya banka şubelerinden başvuru yapılabilmektedir. Bu yollar kullanılarak tüketici kredisi şeklinde başvuru yapılması söz konusu olmaktadır. Akbank için SMS yoluyla da başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi sonucunu aynı gün öğrenebilecek ve yine aynı gün içerisinde kredi kullanabilecekler. Bu krediyi daha yüksek miktarda çekmek isteyenler banka kredi puanına bakabilirler. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar daha yüksek limitlerde kredi onay alabilmektedir.

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