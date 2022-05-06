SGK-SSK ve Bağkur Emekli Olan Kişilere 12.000 TL Ödeme Emri Verildi! Emekliyseniz Başvuru Yapabilirsiniz. Son dakika duyurusu yapıldı! Emekli olan kişilere 12.000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda, SMS ile ve internet üzerinden de şubelere gitmeden sizlere işlem yapacağını açıkladı. Emekli olan kişiler para ihtiyaçları olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen emekli kredisi başvurusunda bulunabilir, banka kredi puanı uygun olması durumunda da hemen onay alabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinde yatacakları ücretli mesaj ile birlikte ne kadar hemen ne kadar kredi onay aldıklarını görebilirler.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Yapı Kredi Bankası, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu hemen sizlere bildirecektir.

Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden onaylanan tutarı sadece kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz. 12 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler ise başvurularını bu bankada hesapları olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden onaylanan tutarı, kendi hesaplarına yatırabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.