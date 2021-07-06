SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara Bayram Öncesi Müjde! Akbank, Garanti Bankası ve Halkbank Duyurdu

Bankalardan gelen açıklamayla birlikte ihtiyaç sahibi, nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşların yüzü güldü. Vatandaşların yüzünü güldüren müjdeli kredi haberinin detayları merak ediliyor. Faizsiz kredi arayan, düşük faiz kovalayan vatandaşlara neredeyse faizsiz denebilecek kredi kampanyası geldi. 0 faize yakın düşük bir faiz oranı sunan belli bankalar SGK, SSK ve Bağ-Kur girişi olan vatandaşlara kredi verecek. Çok fazla koşul ve şart aramayan hemen hemen herkese verilen kredi paketiyle pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşın cebi rahatlayacak. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bankalardan gelen kredi kampanyası haberleri gündemi meşgul ediyor. Kurban Bayramı öncesi açıklanan kredi kampanyaları neler birlikte bir göz atalım. Bayram öncesi kredi veren bankalar hangileri? Bankaların bayram kredisi verirken aradıkları ve istedikleri şartlar neler? İşte, SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara bayram öncesi kredi veren o bankalar! Akbank, Garanti Bankası ve Halkbank Duyurdu!

Bankalar çeşitli sebepler ve bahanelerle sık sık kredi paketleri hazırlıyor. Bayram, yılbaşı, mevsimsel ve dönemsel durumlarda vatandaşa kredi paketleri sunan bankalardan Kurban Bayramı için yeni kredi kampanya paketleri müjdesi geldi. Vatandaşın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kredi paketleri hazırlayan ve vatandaşın ilgisine sunan bankalardan bayram kredisi geldi. Bayram kredisi detayları, kredi çekmeyi isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Kredi paketlerini gören ve detaylarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Bayram öncesi SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara kredi verilecek. Düşük faizli bayram kredisi ile pek çok vatandaşın cebi de yüzü de gülecek. Akbank, Garanti Bankası ve Halkbank vatandaşlara kredi verdiğini duyurdu. Peki, bayram öncesi düşük faizli kredi veren bankalar neler?

SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara Bayram Öncesi Müjde!

Özel bankalar ve devlet bankaları fark etmeksizin hemen hemen tüm bankalar vatandaşlara kredi vermeye başladı. Devlet bankalarından olan ve vatandaşın güvenini kazanmayı başaran Halkbank’tan bayram öncesi kredi haberi açıklaması yapıldı. Öte yandan özel bankalardan olan ve milyonlarca müşteriye sahip olan Akbank ve Garanti Bankası da müşterilerine sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden bayram öncesi kredi verdiğini duyurdu. Halkbank, Akbank ve Garanti Bankası bayrama özel SGK, SSK ve Bağ-Kur’lulara kredi veriyor.

Halkbank Düşük Faizli Kredi!

Devlet bankalarının en çok talep görenleri arasında yer alan Halkbank’tan bayram öncesi kredisi geldi. Dönem dönem çeşitli kredi paketleri sunan Halkbank, Kurban Bayramı’nı da es geçmedi. Halkbank’tan düşük faizli kredi kampanyası geldi. Halkbank Kurban Bayramı öncesinde vatandaşa düşük faizli kredi veriyor. Peki, Halkbank’tan düşük faizli kredi nasıl alınır?

Halkbank düşük faizli, bayram öncesi kredisini kullanmak için ister Halkbank şubesine giderek isterseniz de müşteri hizmetlerini arayarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine “bayram öncesi düşük faizli kredi paketine başvurmak istiyorum” diyerek kredi başvurusuna bulunmak istediğini ilettiğiniz takdirde kredi başvurunuz alınmış oluyor. Öte yandan Halkbank düşük faizli kredi için mobil bankacılık ve internet bankacılıktan “kampanyalar” kısmına tıklamanız yeterli. Kampanya kısmına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan “kredi” kısmını seçmeniz durumunda bayram öncesi düşük faizli krediye başvurmuş olacaksınız.

Garanti Bankası Düşük Faizli Kredi! Akbank Düşük Fazili Kredi!

Özel bankalar, devlet bankalarına kıyasla kredi kampanyalarında daha çok çeşide sahip oluyor. Garanti Bankası’da bayram öncesinde müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere düşük faizli kredi verdiğini açıkladı. Garanti Bankası’nın ilk olarak internet sitesinde açıkladığı kredi kampanyası şimdi her yerde duyuruldu. Garanti Bankası düşük faizli krediye başvurmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öte yandan aynı şekilde Akbank’tan da aynı kredi haberi geldi. Garanti Bankası’nda olduğu gibi Akbank’ta da düşük faizli kredi paketi müşterinin ilgisine sunuldu. Garanti Bankası ve Akbank’ın düşük faizli kredisine başvurmak için bankaların internet sitesine girerek “kredi kampanyaları” kısmını seçmeniz gerekmektedir. Kredi kampanyaları seçeceğini seçtikten hemen sonra “düşük faizli bayram kredisi” kısmını seçmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında karşınızda açılan ekranda doldurmanız gereken bilgi kısımlarını doldurduktan sonra kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra kredi başvuru sonucunuz telefonunuza kısa mesaj olarak gelecektir.