SGK SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Müjde! Hesaplarınızı Kontrol Edin… Ödeme Yapılacak!

Emeklilerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Kampanyalarını devam ettiren bankalar, yeni bir kampanya ile emeklilerin ümidi oluyor. Emekli maaşına alan kişilere 3.100 TL ödeme yapılıyor. Yarından itibaren ödemelerden faydalanabilirsiniz.

Yapılan ödemelerden faydalanmak için başvuru yapılacak bankadan emekli maaşını almak yeterlidir. Emekli maaşını bankadan alan vatandaşlara 3.100 TL ödeme nasıl yapılacak konusunda emekliler oldukça fazla meraklı. Hem emekli promosyonu almak hem de emekli maaş hesabından nakit avans limiti alınabilecek. Tüm kamu ve özel bankalar bu konuda emeklilere destek veriyor.

Ziraat Bankasından 3.100 TL Ödeme

Emeklilerin en çok tercih ettiği bankalar arasında bulunan Ziraat Bankası, emekliler için uygun kampanyalarına devam ediyor. Bankadan emekli maaşı alan kişilere 3.100 TL ödeme yapılacağı duyurusunu yapan banka, emeklilerin maaşlarına destek sunuyor.

Maaşı 1.500 TL olan emeklilere 500 TL emekli promosyonu, 500 TL de nakit avans olarak 500 TL toplamda ise 1000 TL ödeme alabilecek. 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlar için 650 TL promosyon ve 1.000 TL nakit avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşı 2.500 TL olan emeklilere ise toplamda 2.100 TL ödeme yapılacak.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 3.100 TL Promosyon

Halkbank ile Vakıfbank tarafından 3.100 TL ödeme yapılabilmesi için emekli maaşlarının bu bankalardan alınması gerekir. Emekli maaşlarının bu bankalardan alınması durumunda 3.100 TL ye kadar ödeme yapılacak. Yapılacak ödemelerin 750 TL si promosyon olarak, diğer ödemeler ise kredi notuna göre verilecek nakit avans limit olarak verilecektir.

Emekliler maaşlarını kamu bankalarına taşımaları halinde 3.100 TL ödeme harici bankanın yaptığı diğer emekli kampanyalarına katılma hakkına da sahip olabilir. Yapılacak olan EFT ve havalelerde gönderim ücretsiz olarak gerçekleşecek, kredi kartı almaları halinde aidatsız kredi kardı kullanabilecekler. Bunun yanı sıra kredi kullanımında 100.000 TL ye kadar kredi kullanma hakkına sahip olacaktır.