SGK, SSK, BAĞ-KUR Emeklilerinin Maaşlarına Ek Artış! 1.157 TL Maaşlara Yansıyacak!

SSK, SGK ya da Bağ-Kur emeklisi olan yüzbinlerce vatandaş, Ocak ayında maaşlarına yansıyan zamlar ile biraz olsun rahatlamış bulunmakta. Milyonlarca kişinin maaşına yansıyan ek zam haberleri de maaşlarla ilgili gelişmelerle beraber yakından takip edilmektedir. Memur ve memur emeklilerinin yanında SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayının ilk günlerinde maaşlarında ek zam artışların almış bulunmaktadır. Ancak artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüzbinlerce kişi, maaşlara yeniden ek zam yapılmasını talep etmektedir. Ek zam uygulamaları bu kapsamda bir bir hayata geçilirken yeni haberler de gelmeyi sürdürmektedir.

Milyonlarca vatandaş, maaşlar üzerindeki ek zamları oldukça yakından takip etmektedir. bu kapsamda emekli maaşlarında 1.157 TL civarında artışın gelmesi söz konusudur. Binlerce emekli vatandaşın maaşı bu kapsamda onaylanması halinde yansıtılacaktır. Milyonlarca çalışan ve de emekli vatandaş, 3600 ek gösterge hakkındaki düzenlemelerini büyük bir heyecanla beklemektedir. Özellikle geçtiğimiz aylarda memur ve memur emeklisine yönelik yapılan Toplu sözleşme görüşmeleri, hükümet tarafından 3600 ek gösterge hakkında gelişmeler yaşatılacağına dair sözlerin sarf edilmesine zemin hazırlamıştır. Sözleşmeli çalışanların kadro alması konusu ile ilgili 3600 ek gösterge, Resmi Gazete'ye de girmiştir. Şimdi de 3600 ek gösterge düzenlemelerinin maaş ödemelerine nasıl yansıyacağı merak konusu haline gelmiştir.

Son dakika olarak 3600 ek gösterge gelişmesi yaşanmaya devam etmektedir. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 3600 ek gösterge konusunda olabilecek olan gelişmeler ile hükümet tarafından atılacak adımlar merakla beklenmektedir. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan bu konuda geçtiğimiz haftalarda talimatları vermiş ve çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu konudaki son gelişme ise sözleşmeli çalışanların kadro meselesi ile 3600 ek gösterge hakkında bilgi resmi gazetede yayımlanarak yerini almıştır. Peki 3600 ek gösterge, çalışan ve emekli olan kimlerin faydasına işleyecek? 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl etkilenecek?

3600 Ek Gösterge Kimleri Etkileyecek?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklemekte olduğu 3600 ek gösterge düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda bazı talimatları vermişti. Bununla beraber 3600 ek gösterge düzenlemesi de Toplu sözleşme metninde yer edinmiştir. Şimdi bu kararlar resmi gazetede de yayınlandı.

Şimdilik 3600 ek gösterge; polis, hemşire, öğretmen ile din görevlilerinin maaşlarını etkileyecektir. Ancak 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi de söz konusudur. 3600 ile 25 yıl hizmet veren memur emekli aylığı 6.399 TL'ye çıkacaktır. Memur emekli ikramiyesi de 205.113 37.082 TL’ye çıkacak.