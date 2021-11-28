SGK Son Dakika Haberi Geldi, 10.000 TL Ödeme Var, Başvuru Ekranları Açıldı ve Nakit İhtiyacı Olanlara Ödenecek

Son Dakika yeni bir haber geldi. SGK üzerinden emekli maaşı alan veya sigorta primleri yatan vatandaşlar, 10.000 TL destek ödemesi alabilecek. İhtiyaç için kullanacağınız bu destek ödemelerini birden fazla banka sizlere yardımcı olacak. Son dakika haberine göre SGK üzerinden destek almak isteyenler, 10.000 TL kullanmak istiyorsa, 36 ay vadeye kadar bankalar üzerinden başvuru yapabilecek. Bankalar SGK destekli olarak verecekleri bu nakit ödemelerinde, kredi notu sorgulaması ve SGK sorgulaması sonrasında onay verecektir. İşlem yapmak isteyenler için bankaları hazırladık...

Ziraat Bankası

10.000 TL destek ödemesi almak isteyenler, Ziraat Bankası üzerinden hemen başvuru yapabilirler. Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar vereceği bu destek ödemelerinde, işlem yapacak olan kişilere banka mobil uygulaması üzerinden online işlem yaparak kredi kullandıracak. Kredi almak isteyenler, belirli şartlara göre hemen sonuç alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, bankalardaki sıkıntısı yoksa, Ziraat Bankası şubelerine giderek, veya banka internet sitesine girerek işlem yapabilecektir. Ziraat Bankası düşük faizlerle kullandıracağı bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak ve SGK destekli olarak işlem yapacak.

Şekerbank

Şekerbank üzerinden de SGK destekli 10.000 TL onay alabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar başvuru yapmak isteyenlere Şekerbank, emekli olması durumunda onay verir. Emekli maaşını Şekerbank üzerinden alan kişiler, SGK destekli daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir. Bunun için size en yakın Şekerbank şubesine gidebilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. SGK üzerinden işlem yapmak isteyenler, emekli değilse sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL ödemeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başvuru yapacak olan kişilere, 10.000 TL ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası, son dakika olarak yeni bir kampanya başlattı. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak SMS ile sizlere destek olacak bu banka, 10.000 TL ödemeyi hemen hesabınıza yatıracak. 10.000 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorsanız, hızlı ve anında sonuç alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası SMS ile başvuru alıyor. Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Aylık Gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapmış olacaksınız.