SGK Son Dakika, Çocuğu olan bireylere tam olarak 5 bin 400 TL destek sağlanacak

Çocuğu olan bireylere tam olarak 5 bin 400 TL destek sağlanacak. Devlet aracılığıyla ekonomik destekler sağlanmaya devam ediyor. Sağlanan en güncel desteklerden bir diğeri de çalışan anneleri alakadar eder nitelikte. Gelen son veriler ışığında çalışma hayatında aktif olarak yer alan annelere 5 bin TL bakıcı desteği verilmeye başlanacağı açıklandı. AB ile beraber düzenlenmekte olan bakıcı yardımıyla ilgili ayrıntıları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

Son zamanlarda her ürüne zam gelmeye başladı. Güncel zamlardan bir tanesi de bakıcı desteği zammı oldu. Yapılan açıklamalara göre 2022 senesi içerisinde yapılmış olan zamlarla beraber çalışma hayatında yer alan annelere 5 bin 400 TL yani 348 Euro bakıcı desteği verilmeye başlanacak. Kadın bireylerin istihdam gücünü yükseltmek ve iş hayatında yer almalarını sağlamak için türlü uygulamalar sunulmaya devam edeceğe benziyor.

Bununla beraber kadınların iş yaşamından tamamen kopmaması adına bakıcı desteği verilmeye devam edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu yönergelerine göre AB destekli olan bu proje içerisinde eğitimli çocuk bakıcı istihdamı sağlayan annelere sıfır ila otuz altı aylık çocuk bakımı konusunda MEB sertifikası olanlar destekten faydalanabilecek.

5 Bin 400 TL’lik Destek Heyecan Yarattı!

Çalışma hayatında yer alan anneler için oluşturulan bakıcı desteği 5 bin 400 TL olarak belirlendi. Konu olan yardımla alakalı şekilde verilen öteki bilgiler ise şunlardır;

Çocuk bakımı mevzusunda eğitimli olduğunu herhangi bir sertifika ya da diploma ile belgelemekte olan bakıcılara fırsat tanınacak.

Salgın sebebi ile projeye ara verilmemiştir, proje koşullarının salgına adaptasyon sağlaması adına revizyon edimi gerçekleştirildi.

Çalışma hayatındaki anne bireylerin daha evvel ücretsiz izin sebebiyle evde olması hibe ödemeleri konusunda geçerliliği olmayan bir nedendir. Fakat salgın sebebiyle ücretsiz izin almak zorunda kalan ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belgeleyen annelere hibe desteği verilmeye devam edilecektir.

Bakıcı Desteği İçin Şartlar

Bakıcı desteğinden yararlanmak isteyen anne kişiler, hızlı bir biçimde bunun şartlarının neler olduğunu araştırmaya devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre evde bakıcı desteği alma koşulları şöyledir;

l Kişi çocuğuyla aynı evde olmalıdır. l Bekar bir anne iseniz evladınızın velayetini almış olmalısınız. l SGK kayıtlarına göre proje sürecinde analık izninde olmamanız gerek.

Başvurular ise e-devlet üzerinden yapılabilir.