SGK Son Dakika Açıklama Yapıyor! Bankalardan SGK Destekli 20.000 TL Ödeniyor. Başvuru yapmak isteyenler hemen sonuç alacaklar. SGK destekli kredi için ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacaktır. Bankalardan hızlı bir şekilde sonuç almak isteyenler, SGK Destekli olarak bu kampanyalara katılabileceklerdir. SGK destekli kredi kampanyasına katılmak için emekli olmanız veya sigortalı çalışıyor olmanız gerekmektedir. 20.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak için banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte bu kredileri düşük faizlerle kullanacaklardır. 20.000 TL ve üzerinde sizlere kredi imkanı sağlayan bu bankadan işlem yapmak isteyenler hemen sonuç alabileceklerdir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız, Garanti BBVA şubelerine gidebilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Garanti BBVA son iş yerinde 3 ay çalışan ve sigortası yatan kişilere hemen krediyi gelir belgesiz olarak verecektir. Garanti BBVA üzerinden ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi alabilirsiniz.

QNB Finansbank

SGK destekli olarak alacağınız bu kredi kampanyasında TC KİMLİK numaranız üzerinden QNB Finansbank kredisine başvuru yapacaksınız. QNB Finansbank üzerinden kredi alacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak hemen sonuç alabileceklerdir. QNB mobil uygulama üzerinden işlem yapmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturabilir ve bu şifre ile hemen sonuç alabilirsiniz. QNB finansbank şubelerinden, ATM'sinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de dilediğiniz zaman 20.000 TL için başvuru yapabilirsiniz.