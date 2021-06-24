SGK İnternet Sitesinde Yayınlandı, Başvuru Yapanlar, Peşin Ödeme Alacaklar! SGK Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu haber ile birlikte, sizlerde ihtiyaç sahibi olmanız durumunda ödeme alacaksınız. İhtiyaç sahibi olan kişilere devlet tarafından sürekli olarak yardımlar yapılmaktadır. 12 ve 24 ay ödenecek yeni yardımlarda internet sitesi üzerinden duyuruldu. SGK tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte, evlilik hazırlığı yapan kişilere 12 ve 24 ay ödeme yapılacak.

Başvuru şartlarında yaş sınırları olacaktır. Ödeme almak isteyenler, ödeme almaya hak kazandıysa, SGK tarafından ödemeler PTT aracılığı ile yapılacaktır. SGK üzerinden yazılı bir dilekçe vererek başvuru yapabilir ve evlilik desteği alabilirsiniz.

Peki Kimler Destek Alabilecek?

SGK tarafından 12 ay veya 24 aylık maaş alma hakkı kimlerin olacak oldukça merak ediliyor. İhtiyaç sahibi olmanız durumunda ve evlenmeyi düşünen yetim maaşı alan kişiler için bu destek verilmektedir. SGK tarafından yapılacak olan maddi yardım 2021 Aralık ayına kadar devam edecektir. Yetim maaşı alan kişiler, evlendikten sonra bu maaşlarının kesileceği için, maaşın 12 katını veya 24 katını devletten alabileceklerdir. Yetim maaşları 1000 TL civarında olduğunu hesaplarsak, 24 aylık 24 bin TL devlet tarafından hibe alabileceksiniz. Yetim aylığı alan, anne ve babası vefat eden kişilerin, maddi durumu kötü olması ile bu destekler verilecektir.

Yetim aylığı aldığınız dönemde, evlilik kararı verirseniz ve evlilik kararınızı resmileştirirseniz, evlenme sonrasında SGK tarafından sizlere evlilik destekleri verilmektedir. Anne veya babası vefat eden kişiler, 12 maaş veya 24 maaş çeyiz parası başvurularını yapabilecekler. SGK üzerinden verilen bu destek sadece durumu olmayan kişilere veriliyor. Üzerinize ev veya araba olan, gelir durumu iyi olan, evleneceği kişinin de gelir durumu iyi ise maalesef bu destekleri alamayacaksınız.

Sıkıntılı olan kadınların, evlilik durumunda sıkıntı yaşamamaları için SGK destekli 24 maaşa kadar bu çeyiz desteğini alabilirsiniz.

SGK'dan Destekler Devam Edecek!

SGK üzerinden destek alacak kişiler, sadece evlilik için değil, muhtaç durumda olması durumunda bir çok destekten faydalanacaktır. SGK ve belediyelerin sosyal yardımlaşma yerlerine giderek SGK üzerinden desteklerinizi alabilirsiniz. SGK destekleri için ayrıca e-devlet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceksiniz.