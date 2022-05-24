SGK İle Anlaşan O Bankalar, Emeklilere En Az 2.750 TL Verecek! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen anlaşma hükümleri gereğince emekli maaşına bu bankalara taşıyanlara ek ödenek verilecek. Mayıs ayı sonunu sakın kaçırmayın!

Emekli vatandaşlara bankalar aracılığı ile destek ödemeleri yapılıyor. SGK ile gerçekleştirilen anlaşma hükümleri sonrasında 2022 yılı emekli promosyon oranlarında artış meydana geldiği nokta düşük emekli maaşı alanlara neredeyse bir maaşa yakın ikramiye ödenmesine karar verildi.

Şekerbank ve İş Bank'tan Emekli Vatandaşlara 2500 TL!

Emekli maaşlarını Türkiye İş Bankası veya Şeker Bankası’na taşıyan vatandaşlara 2.500 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlarım maaşlarını taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri sonrasında 3 iş günü içerisinde hesaplara aktarma işlemleri yapılmaktadır. Buna göre Şekerbank ve İş Bankası üzerinden maaş alma sözü veren vatandaşlara 2500 TL'ye kadar emekli promosyon ödenecek.

Yapı Kredi Bankası ile DenizBank'tan Emekli Vatandaşlara 2750 TL!

Maaş taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile beraber emekli vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ile Denizbank tarafından toplamda 2.750 TL'ye varan emekli promosyonu ödemesi yapılacak. Buna göre emekli vatandaşlarım sadece maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bu ödemeden faydalanmaları mümkündür.

Kamu Bankalarından Emeklilere 750 TL Ödeme

Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alma sözü veren vatandaşlara 36 ay boyunca kamu bankalarından herhangi birinden başka bankaya geçmemek şartı ile maaş alma sözü vermeleri karşılığında 750 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.