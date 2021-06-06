SGK Genelge Yayınladı 1.251 TL Ödeme Yapılacağı Duyuruldu

Son Dakika haberi olarak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberler devam ediyor. SGK tarafından yayınlanan genelde, rapor parası ile ilgili. Daha önceden de ödeme almış kişiler, rapor parası ödeme sistemlerinde değişiklikler meydana geldi. Raporlu olarak belgeleri olan personellerin, ödenemesi için belirlenen ücretler artık son 90 güne dayalı olarak prim esas kazançları olan ücretlerin ödenmeyeceği duyuruldu.

Bu ödemelerin yerine gelen sistem, 90 güne dayalı olan prim ödemelerinin yapılan bildirimler sonrasında, gün bölünerek ortaya çıkan tutarın 3/2'sini alabilecekler. Bundan sonra yapılacak hesaplamalarda 90 günlük değil 1 yıllık yani 365 günlük hesaplama yapılması öngörüldü.

İş görmezlik raporu için son dakika haberi

İş görmezlik raporu, çalışmaya hayatına devam eden SGK'lı olan kişilerin, rapor aldıkları sonraki günlerde SGK tarafından verilen ödemeler için önemlidir. Bu hesaplamalar son 90 günlük prim gününe göre hesaplama yapılıyordu. Şimdi ise 365 günlük prim hesaplaması yapılarak ortalama bir rakam çıkacaktır.

Son asgari ücret ile hesaplama yaparsak ve 15 günlük bir rapor gününüz varsa, kişinin alacağı iş görmezlik raporu 1251 TL olacaktır. Eski sistem üzerinden hesaplama olsaydı daha fazla ödeme yapılıyordu. Daha önceki sisteme göre 15 günlük rapor alan birisi 1.444 TL ödeme alıyordu.

Resmi internet sitesinde de yayına giren ‘’Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir." bu yazı ile ilgili bilgileri ayrıca SGK kurumlarından ve e-devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödenekleri yatıp yatmadığını e-devlet sistemi üzerinden online olarak öğrenebileceksiniz. E-devlet sistemi üzerinde işlem yapan kişiler, buradan şifresi ile giriş yaptıktan sonra SGK kurumu üzerinden bilgilerini öğreneceklerdir. SGK üzerinde işlem yapan kişiler, işsizlik ödeneklerini sorguladıklarında eğer hesaplarına yatan para varsa, ödeme yapıldı ibaresini göreceklerdir. Verdiğiniz IBAN numarasına veya PTT şubelerine sizin isminiz ile bu para yatacaktır.