SGK erken emeklilik formülü için düğmeye bastı! 50-51-52-53 yaşında maaşa kavuşmak hayal olmayacak!

50-51-52-53 yaşında maaşa kavuşmak hayal olmayacak! SGK erken emeklilik formülü için düğmeye bastı! Malulen emeklilik, doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasıyla binlerce kişi belirlenen tarihlerden önce maaşına kavuşabiliyor. Elbette bunların yerine getirilmesi için sizlerden bazı şartlar isteniyor. Her bir çocuk kadınlara 2 yıl kazandırırken askerlik borçlanması da tarihi öne çekiyor.

Milyonlarca kişinin büyük bir merakla araştırdığı konuların başında erken emeklilik formülleri yer alıyor. Belirlenen tarihten önce emekli maaşına kavuşmak isteyenlerin çeşitli formüllerle haklar tanınıyor. Bunlar ise malulen emeklilik, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu koşulları haberimizde sizler için detaylıca derliyoruz.

ÇEŞİTLİ İMKANLAR SUNULUYOR

SGK erken emekli olma şansı olan binlerce vatandaşa çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor.

BELİRTİLEN TARİHTE ÖNCE...

Malulen emeklilik, doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasıyla vatandaşlar duyurulan tarihlerden önce maaş alabiliyor.

2 FORMÜL ÖNE ÇIKTI

Erken emekliliğin sağlanması için sizlerden bazı şartlara uymanız isteniyor. Her bir çocuk kadınlara 2 yıl kazandırırken askerlik borçlanması da tarihi öne çekiyor.

5 AY KALA...

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek çalışan askerlik borçlanmasıyla maaşını almaya başlıyor.

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