SGK emeklisine sadece ikramiye değil, bayram için nakit para da verilecek: Cumhurbaşkanı duyurdu!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi olarak 1.100'ye kadar ödeme alan emeklilere kamu bankaları üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredileri de devlet destekli olarak verilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler emekli maaşını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda kredi imkanından faydalandıracak ve 50 bin TL kredi alma hakkı yapacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler bankaya gittiklerinde yüksek limitli de kredi kullanacaklardır. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekliler için verilen bu kampanyalara katılabilirsiniz.

Başvuru!

Nakit imkanı ihtiyacı olan kişile bankadan başvuru yapmak istiyorsa en yakın banka şubesine gidebilirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli müşterileri sadece kimlikle en yakın şubeden işlem yapacak ve ne kadar kredi almak istiyorsa bireysel müşteri temsilcisine söyleyecek. Nakit kredi almak için emekli maaşınızı bu bankadan almanız şarttır.

Emekli maaş hesabınızdan emekli kredisi kampanyasına katılmak için sizlere hemen internet bankacılığı uygulamasını öneririz. Bankaların hesapları üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden kredi alabileceksiniz. Nakit kredi almak istiyorsanız banka internet sitesi üzerinden de işlem yapılması mümkündür. Kısacası bankaya giderek Kredi almak isteyenler, emekli maaşı kamu bankaları üzerinden ise başvurusunu yaptığında kredi sonucuna göre aynı gün içinde kredi alacaklardır.