SGK Emeklisine 10.000 TL Ödeme Onaydan Geçti, Emekli Maaşı Alanlara Verilecek, Şart Yok

Emekli olan vatandaşlara 10.000 TL ödeme verilecek. Son dakika haberi ile birlikte 10.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru yaparak 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek. Emekli olan kişiler 10.000 TL ödeme almaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yaparak almış oldukları limiti geri ödemesini yapabilecek. Emekli olan kişiler 10.000 TL'ye kadar almış oldukları ödemelerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli başvurularını hem banka şubelerinden hem de bankanın internet sitesi üzerinden yapabilecek. Emekli olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek maaş taşıma işlemlerini yapabilir ve başvuru gerçekleştirebilir. Kamu bankaları gibi düşük faiz oranları ile kredi verecek olan özel bankalar tarafından da emekli vatandaşlara Anında onay imkanı sunulacak.

PTT üzerinden 10 bin TL ödeme

Emekli maaşını PTT üzerinden halan vatandaşlara PTT aktif bank aracılığı ile 10.000 TL ödeme veriyor. PTT şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapabilir veya oturduğunuz yerden SMS atarak PTT emekli kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. PTT üzerinden 10 bin TL emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. PTT aktif bank aracılığı ile vereceği emekli kredisinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi Bankasından alan vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı tanıyor. Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hem banka şubesi üzerinden hem de internet bankacılığı üzerinden onay veriyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yapılan Bu kampanyada daha önce bankadan kredi alsanız bile destek kredisi adı altında 10.000 TL ödeme alabiliyorsunuz.

Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlar emekli kredisi haricinde ayrıca 750 TL'ye kadar varan emekli promosyon yok ve 10.000 TL'ye varan artı para imkanından da faydalanıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk bank şubelerine giderek kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.