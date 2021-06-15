SGK Duyuru Paylaştı, Maaşınızın 24 Katı Hesaplara Yatacak, Karşılıksız Para Verilecek

SGK kurumu üzerinden gençlere binlerce lira verilecek. Evlenmek isteyen gençlere, devlet destekli paralar verilecek. Devlet desteği alarak evlenmek isteyenlere beklenen haber geldi. En son aldığınız maaşınızın 24 katı destek parası hesabınıza yatacak. Evlenme ödeneği olarak da bilinen ve bu paranın nasıl yatacağını merak edenlere hazırladığımız bu haberimizde, SGK başvuru yöntemleri ile birlikte, şartları hakkında da bilgiler vereceğiz.

Devlet tarafından evlilik desteği verilmektedir. Bu destekler anne veya babasından yetim maaşı alan kadınlara ödeniyor. Ölüm aylığı alırken eğer evlenirseniz, SGK sizlere son aldığınız maaşın 24 katını verecek ve maaşınızı kesecek. Bu destek evlenmek için verilen bir destektir. Sadece kız çocuklarına ödenen bu ödenek, evlenmek isteyen erkek çocuklara ödenmemektedir.

Yuva Kurmak İsteyenlere Destek

Devlet destekli olarak evlenmek isteyenlere yeni destek paketleri açıklandı. Maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyon TL destek verildi. Aylık son maaş alan kişilere 24 maaş destek yapıldı. Sizlerde eğer muhtaç durumdaysanız bu desteklerden yararlanabilirsiniz. Maaşın 24 katına kadar destek ödemeleri için yetim maaşı almanız gerekmektedir. Kadınların yetim maaşı alması durumunda maaşlarının 24 katına kadar destek verilecektir. Evlendikten sonra bu maaş kesilecek, aldığınız 24 katının da düğün masrafları olarak kullanabileceksiniz.

Eski Eşiyle Yeniden Evlenenler Yararlanabilir mi?

Eski eşiyle yeniden evlenen veya eski eşle nikah tazeleyen kişiler bu desteklerden yararlanamazlar. 750 TL yetim maaşı alan birisi 18 bin TL destek ödemesi alabilecektir. Başvuru yapmak istiyorsanız, SGK kurumuna giderek başvurunuzu iletmeniz gerekiyor. Evlenmek için verilen bu destek, sadece 1 kerelik verilmektedir.