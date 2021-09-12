SGK Duyurdu Son Dakika: 100.000 TL Borçlar Kapatılacak...

SGK üzerinden yapılan son dakika kredi kampanyası ile birlikte 100.000 TL'ye kadar olan tüm banka borçları kapatılacak. 100.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen kişiler 36 ay vade ile borç kapatma kredisi aldıklarında diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplayacaklar.

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler belirtilen Kredi dahilinde hızlı bir şekilde onay alabilecekler. SGK destekli olarak verilen ve emekli ile sigortalı olarak çalışan kişilere ödenecek bu krediler kamu bankaları ve bazı özel bankalar üzerinde başladı.

Ziraat bankası'ndan SGK destekli 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi...

Ziraat Bankası üzerinden SGK desteği ile 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabiliyorsunuz. 100.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de banka kredi politikalarının uygun olan ve diğer bankadaki güncel borçlarınız için sizlere banka şubeleri aracılığı ile kredi imkanı sağlayacak.

100.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz Kredi yerde tüm banka borçlarının hesaplanacak ve size banka borcumuz kadar kredi verilecek. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu bu krediler de ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yaparken toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi kullandırmaktadır.

Vakıfbank üzerinden SGK desteği ile 100.000 TL'ye kadar sadece emeklilere borç kapatma kredisi...

Vakıfbank üzerinden SGK desteği ile 100.000 TL'ye kadar sadece emekli olan kişilere borç kapatma kredisi veriliyor. SGK desteği ile 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak hemen işlem yapabileceksiniz. Vakıfbank üzerinden SGK desteği ile emekli olan kişiler 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa emekli maaşlarını VakıfBank'a taşıması şarttır. VakıfBank'a taşınmış olduğunuz emekli maaşı sonrasında banka şubelerine giderek diğer bankadaki tüm banka borçlarını kapatarak tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayan kredinizi kullanabilirsiniz.

Şekerbank üzerinden 100 bin TL borç kapatma kredisi...

Şekerbank ülkemizdeki yıkamı destekli bankalardan olduğu için SGK desteği ile 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilmektedir. son dakika kampanyası olarak yapılan ve 100 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde Şekerbank emekli olan kişilere ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan kişilere bu desteği sağlıyor. size yakın olan Şekerbank şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gittiğimizde başvuru yapabilir sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.