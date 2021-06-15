SGK Duyurdu, Emeklilere Fazla Para Yatırılacak, En Fazla Ne Kadar Yatacak? Emeklilerin merak ettikleri maaş zammı yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Emekli vatandaşlar için büyük gün yaklaşıyor. Son günlerde oldukça merak edilen temmuz zammı ve emekli promosyonları ile ilgili zam olacak mı haberleri olmaktadır. Emekliler için SGK Kurumu duyuru paylaştı. SGK Emeklileri için banka hesaplarına Temmuz ayında fazla para yatacağı açıklandı. Buna göre Temmuz zammı ve emekli promosyonu yatacak.

Emekli maaşlarına bilindiği gibi Yılda 2 kere zam geliyor. Ocak ve Haziran ayları arasındaki enflasyon oranlarına göre Temmuz zammı uygulanacak. TUİK verilerine göre Haziran ayı enflasyon oranları da belli olduktan sonra, 6 aylık ortalama ile emekli zammı yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranı ise 5 Temmuz'da belli olacak. Bu oran sonrasında kesin yatan maaşlar belli olacak.

Haziran ayında en düşük %1'lik artış olsa bile 6 aylık enflasyon oranı %7.45 olarak yükselecek ve bu yüzdelik maaşlara yansıyacak. Buna göre zam oranı 6 aylık oran hesaplanarak %6.39 civarında olacak ve bu oranda aldığınız maaş üzerine zam yapılacak.

Emeklilere İkramiye Ödenecek

Emekli maaşı haricinde ayrıca bayram promosyonları da ödenecek. SGK emeklilerinin Ramazan Bayramı öncesinde aldığı, 1100 TL emekli promosyonları, Kurban Bayramı öncesinde de hesaplara yatacak. Bu işlemler için başvuru yapmanıza gerek yok. Ramazan Bayramı sonrasında emekli olan kişiler ise Kurban bayramında promosyon alabilecekler. Hesaplara maaş zammı ile birlikte 1100 TL ek promosyon yatacak.