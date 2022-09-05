SGK duyurdu: Emekli maaşı alan kişiler dikkat! 3 bankadan 30 bin TL ödeme!

SGK destekli Olarak emekli olan vatandaşlar için verilecek 30.000 TL ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 30.000 TL kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir. SGK üzerinden emekli maaşı alan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapmış oldukları başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte şubelere gitmeden internet üzerinden bu destek ödemelerinden faydalanarak rahat bir nefes alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi işlemleri yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları Kredi kampanyalarında özellikle nakit ihtiyacı olan kişiler için 90 gün ertelemeli olarak kredi işlemleri yapacağını duyurdu. SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara internet üzerinden istedikleri zaman başvurularını yapabilecekleri bir limit hazırlandı. Banka hesabınız üzerinden bu limit için başvuruda bulunabilecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak ödeyebileceksiniz.

Banka şartlarına uygun olan vatandaşların SGK destekli olarak alabilecekleri bu kredilerde en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebileceğini de söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanabilecek ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından ödenen bu kredilerden yararlanarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza 30.000 TL yatırabileceksiniz.

SGK destekli emekli ihtiyaç kredisi

Sadece kamu bankaları değil bazı kamu destekli özel bankalar tarafından da 30.000 TL'ye kadar vatandaşların emekli maaşı almaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem sonucu verilecek ve kredi işlemleri sonucuna göre de faiz oranları uygulanarak hesaplarında bu ödemeler yatırılacaktır. Özel bankalar ve kamu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması durumunda düşük faizlerden yararlanarak istedikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatıracağını da söylemek istiyoruz.