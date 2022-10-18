SGK destekli ödemelerde son hafta! TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapın!

Tc Kimlik numaranız üzerinden SGK destekli olarak emekli olan vatandaşlar ile birlikte uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirerek, 50000 TL kredi ödemesi alabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi notu uygun olan vatandaşlar ile birlikte gelir durumu uygun olan kişilere verilecek olan 50000 TL kredi ödemeleri Ekim ayı sonuna kadar sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kullandırılıyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankası Vakıfbank ve özel bankalar arasında son zamanlarda en çok tercih edilen bankaların başında gelen Garanti Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda 36 ay vadeli kredi imkanından, emekli olan ve çalışan kişileri yararlandıracak.

BAŞVURU

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları ile birlikte maaşlarını bu bankaya taşımalarıyla birlikte aynı zamanda da yüksek limitli borç kapatma kredileri de alabileceği haberi verildi.

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise şubelere giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte alabilecekleri bu krediler haricinde, vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de yapacakları ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte istedikleri zaman internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir. Garanti Bankası, emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların maaşlarına taşımadan bu bankadan kredi alamayacağını da söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıdığınız durumda istediğiniz garanti Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan krediyi aynı gün içinde kullanabilirsiniz.