SGK Destekli Ödeme Haberi Var! Emekliye ve Çalışan Kişiler Bu Ödemeleri Kendi Hesaplarına Atacak! Banka Açıkladı...

Sgk destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemesinde kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı birşekilde kendi banka müşterisi olması durumunda vatandaşlara sunulacaktır. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, SGK üzerinden emekli maaşı alan veya SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SGK üzerinden almış oldukları maaşlar aracılığı ile birlikte maaşlarının 10 katına kadar destek kredilerinden faydalanabilirler ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz internet siteleri haricinde banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte de kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olmasını istemektedir. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılabilir ve onay alabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası, SMS ile internet bankacılığı üzerinden müşteri hizmetleri numaraları üzerinden sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaja 44 11 numarasına gönderebilirsiniz.