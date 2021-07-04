SGK Destekli, Maddi Yardım Destekleri, Yardım Kampanyaları Tekrar Başlıyor, Birden Fazla Yardıma Başvurular Alınıyor

SGK ve Devlet destekli yardımlar, sürekli olarak merak edilmektedir. Pandemi döneminde ilk defa tam normalleşmeye geçtik. Önümüzün de bayram olması, yardım desteklerinin devam edip etmeyeceğini konuşuyorlar. SGK üzerinden devlet destekli yardımlar Temmuz ayında da devam ediyor. Özellikle emekli olan kişilere, emekli maaşları üzerinden Kurban Bayramı promosyonu veriliyor. Kurban Bayramı promosyonları ile birlikte, SGK üzerinden destek alabileceksiniz.

Temmuz ayı ile birlikte, belirli şartları sağlayan ve emekli olmayan kişilerde, sosyal yardımlar almaya devam edecekler. SGK, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte, İŞKUR tarafından birden fazla yardım destekleri verilmektedir. Devlet desteği ile yapılan bu yardımlardan, vatandaşlar, içinde bulunduğu sıkıntıya göre destek alabilecektir.

SGK Destek Ödemelerine Devam Edecek

SGK üzerinden destek ödemesi alacak kişiler, kendi ihtiyaçlarına göre bu destekleri alabileceklerdir. SGK üzerinden destek alacak kişiler, bu destekleri hemen alabilmeleri için gerçekten muhtaç durumda olduğunu belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca muhtaç olan kişiler haricinde, hasta olanlara, hasta bakanlara, işsizlere, çalışmayan ev hanımlarına, okula giden çocuklara destek ödemeleri yapılmaktadır.

SGK Doğum Parası Ödemeye Devam Ediyor

SGK üzerinden verilen desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı çocuk sayısına göre veriliyor. 300 TL birinci çocuk, 400 TL ikinci çocuk, 600 TL'de üç ve üzerinde çocuklara, çocuk başına göre veriliyor. 2015 Mayıs ayından sonra doğan çocuklar için geçerlidir. Destek başvurusu için SGK'ya gidebilirsiniz.

Kreş Destekleri

0 ile 60 yaş arasında çocuğu olan kadınlara, 24 ay süre ile ayda 650 TL kreş yardımı yapılıyor. Bu yardımlar, çalışan annelere verilmek üzere hazırlanıyor. Eğer çalışıyorsanız ve çocuğunuzu bırakacak bir yer yoksa, kreş destekleri alarak sizlerde hemen bu aylık ödemeyi alabilir ve kreşe çocuğunuzu gönderebilirsiniz.

Cenaze Yardımı Devam ediyor

SGK üzerinden verilen bir diğer destek ödemesi de cenaze yardımlarıdır. SGK'lı olan veya emekli olan bir kişi eğer vefat ederse, bu para cenaze masrafları için ailesine verilmektedir. Cenaze ödemeleri eş veya çocuklarına yapılır. Eğer eşi veya çocukları yoksa, kişinin kardeşi de bu parayı alabilir. Ayrıca kişinin kendi anne ve babası da bu parayı, ailesi olmadığı zaman alabileceklerdir. Bu ödemeler içinde başvuru yapmak için en yakın SGK kurumuna giderek başvuru yapmanız gerekmektedir.

Pandemi Destek Yardımı

Pandemi döneminde verilen bu yardım sadece para yardımı değil, gıda yardımı, fatura yardımı, eşya yardımı, eğitim yardımı, tablet yardımı gibi birçok yardımdan oluşuyor. 1. 2. ve 3. faz olarak verilen pandemi destek yardımları ise nakit olarak yapılıyor. Bu yardımlardan faydalanacak olan kişiler, e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Kurban bayramı öncesinde 4.faz ödemelerinin olup olmayacağı henüz belli değil. Eğer 4.faz içinde destek ödemeleri yapılacaksa, IBAN numarasına veya PTT hesaplarına bayramdan önce bu paralar yatacaktır.