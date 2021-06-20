SGK Destek Ödemesi Duyurusu Yaptı, Hesaplara Başvuru Yapan Kişiler 1.657 TL Alacak

SGK tarafından yapılan duyuruda, evde engelli akrabasına bakan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda aylık 1.657 TL alacağı duyurusu yapıldı. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için detaylar haberimizde. Sizlerde SGK tarafından verilen ve aylık ödeme olarak yapılacak SGK destek ödemelerini alabilirsiniz. Bu ödemelerden yararlanmak isteyenler, baktığı kişinin en az P oranında engelilik durumu olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, SGK tarafından aylık 1.657 TL ödeme alacaklardır. Başvuru yapmanız yeterli olup, başvuru durumunuz uygunsa onay alabilirsiniz.

Evde bakım parası olarak da bilinen bu destek ödemelerinde, engelli vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için ödeme yapılmaktadır. Şartları sağlayan kişiler, 1.657 TL aylık ödeme alabileceklerdir. Üstelik bu aylık sürekli olarak verilecektir.

Verilecek olan bu ödemelerin, engelli kişiye daha iyi bakılması ve onun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmaktadır. SGK bu parayı ödeyerek, gerçekten engelli için ihtiyaçlarının giderilmesi için ödeme yapacaktır.

Şartlar Belirlendi, En Az P Oranında Engellilik Durumu Olması Gerekiyor

Engelli bakım aylığı almak isteyenler, engelli bakımı yapıyorsa, kişinin en az P engelli durumu olması gerekiyor. Engelli sağlık raporu üzerinde belirlenen bu oran ile birlikte, eğer şartlara uygunsanız SGK desteği alabilirsiniz. P'den düşük olan bir engellilik durumu varsa, evde bakım parası verilmemektedir. Eğer kişi gerçekten muhtaç durumdaysa, sosyal yardımlaşma ve kaymakamlıklardan yardım talep edebilirsiniz.

Engelli bakımı için ödeme alacaksanız, engelli raporunda ayrıca engelli olan kişinin bakıma muhtaç olduğu belirtilmelidir. Bu paranın alınabilmesi için ayrıca evde hane gelirinizin düşük olması da gerekiyor. Asgari ücretin üçte biri kadar geliriniz varsa ve bu gelirden düşük ise bakım parası alabilirsiniz.

Evde Bakım Parası Şartları Nedir?

Evde bakım parası almak için engelliye bakan kişinin akraba olması gerekiyor. Tanımadığınız bir kişi için evde bakım parası alamazsınız. Yönetmelikte üvey olan akrabalarında da bu desteklerden faydalanacağı yazıyor. Evde bakım parası alabilmeniz için ayrıca engelli ile başvuru yapan akrabasının aynı adreste oturması şarttır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyenler, evraklar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına giderek başvuru yapabilirler. İl ve ilçelerde bulunan resmi kurumlar üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra e-devlet sitesi üzerinden para yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.