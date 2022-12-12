SGK bugün başladı! Emekli maaşlarına el koyuyor! Hemen hesaplarınıza bakın!

Hemen hesaplarınıza bakın! SGK bugün başladı! Emekli maaşlarına el koyuyor! Kendisini engelli gibi göstererek sigortasını başlatanlar sonrasında başka işlerde çalışmaya başladıklarında bunun anlaşılması durumunda yani engelli olmadıkları ortaya çıktığında sonuç onlar için olumsuz olacaktır. Engelli olmayıp da engelli gibi sigortalı olarak işe başlayanlar bu konuda çok büyük bir risk yaşamaktadır.

Bu kişiler emekli maaşı almaya başlamış olsalar bile yaptıkları bu sahtekarlık ortaya çıkarıldığında almış oldukları emekli maaşları geri alınacaktır. Alınan maaşların geri alınacak olması çok büyük miktarlarda para ödenmesi söz konusu olabilmektedir.

SGK engelliler için iş kazası veya herhangi bir meslek kazasında çalışma gücünün minimum %60'ını yitirenler malul maaşı bağlamaktadır. İnsanların malulen emekli olması SGK incelemeleri sonunda belli olmaktadır.

Bu konuda emekli olması belirlenen kişilerin başka yerde çalışmaları mümkün değildir.

Malulen emeklilik iş yapamayacak durumda olmak demektir. Bu sebeple bu kişiler başka bir işte çalışmaya başlarsa bu durum emeklilik maaşlarının kesilmesini gerektirir.

Bu kişilerin emekli maaşlarının kesilmesinin yanında aldıkları önceki maaşlarında ceza olarak alınması uygun görülmüştür. Bu sebeple haksız yere maaş alma gibi yolara başvurmamak gerekir.

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