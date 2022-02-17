SGK Bu Hafta ve Önümüzdeki Hafta İçin Duyuru Yaptı! Verilen Önemli Haberde SGK Destekli 40.000 TL Ödeme Verilecek

SGK 40.000 TL ye kadar nakit ödeme yapacağını açıkladı. SGK destekli olarak verilecek 40.000 TL ödemelerde emekli olmanız ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler kamu bankaları katılım bankaları ve özel bankalar üzerinden istedikleri zaman 40 bin TL'ye kadar ödeme alabilecektir. Özellikle kredi başvurusu yaparak faizsiz olarak işlem yapacak olan kişiler 40.000 TL ödeme almak istiyorlarsa SGK destekli olan bu Kredi kampanyasına katılmak için katılım bankalarının tercih edebilir.

Faizsiz kredi nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar faizsiz kredi kullanmak istiyorlarsa katılım bankaları üzerinden işlem yapabiliyor. SGK destekli olarak 40 bin TL'ye kadar ödenecek olan bu krediler de İslami şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvurularında gerçekleştirebilir. Özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşları Bu bankada ise ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda hemen hesaplarına para yatacak ve düşük kar payı oranları ile kredi kullanacaktır. Ülkemizde bulunan 6 adet katılım Bankası bulunmakta Ve bu bankalar İslami usullere göre faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden ödeme

40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlem yapmak istiyorsa banka şubelerine giderek kimliklerini ve gelir belgesini bireysel müşteri temsilcisine vererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacakları Bu işlemlerde ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilir. Kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte bankadan şubelerine gitmeden de 7gün 24saat hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabiliyor.