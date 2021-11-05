SGK, BAĞ-KUR, SSK Emeklilerine Özel Geri Ödemesiz 2100 TL Hesaplara Yatıyor! SGK, Bağ-Kur ve SSK’dan emekli olarak maaş alanlara özel bir haber TEB Bankası tarafından geldi. Başvuruda bulunan emeklilerin hesaplarına 2100 TL tutarında bir ödeme yatırılacak.

SGK, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için 2100 TL tutarında anında ödeme verilecek! Geri ödemesiz şekilde ödenecek olan bu tutar başvuru yapan emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren kampanyaların birbiri ardına gelmesi sürüyor. Bu sabah itibariyle yeni bir kampanya hakkında duyuru TEB bankası tarafından yapıldı. Emekli vatandaşlara özel promosyon kampanyasında artık sona doğru gelinirken TEB bankası emekli vatandaşların maaş tutarlarına göre 2100 TL tutarına kadar promosyon ödemesi yapacağı konusunda duyuru gerçekleştirdi. Bütün emekli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı almakta olan vatandaşlarda TEB promosyon ücretinden alabilmektedir. Emekli maaşlarına ek olarak ödemeler yapılacaktır.

TEB promosyon ödeme başvuru şartları nelerdir?

Emekli vatandaşlara özel promosyon süreci hakkındaki kampanyalar sürüyor. TEB Bankası tarafından bu sabah itibariyle yapılan duyuru sonrasında emeklilere 2100 TL tutarına kadar promosyon ödemelerinin hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Emekli olunan kurum fark etmeksizin bütün vatandaşlar ile dul ve yetim aylığı alanlar da kampanya başvurusu yapabilecektir. Promosyon için başvurular banka şubelerine ve ya e- devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TEB Bankası emekliler için kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Yeni bir fırsat için daha emeklilere müjdeli haber verildi. Alınan emekli maaş tutarına göre emekli vatandaşlara özel promosyon ödemesi yapılacaktır.

1499 TL tutarına kadar maaş alanlara 1200 TL, 1500 TL’den 2499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1500 TL ve 2500 TL ve üzerinde maaş alanlar için ise 1800 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunan bütün emekli vatandaşların hesaplarına ödemeler yapılacaktır. Aynı zamanda promosyon ücretlerine ek olacak şekilde Kredi Kartı ile yapılacak alışverişler için de 100 TL indirim sağlanacaktır.

Market ile sağlık alışverişlerinde geçerli olan indirim kapsamında 6 ay süresince en fazla 300 TL alınma hakkı doğmaktadır. TEB Bankası’na emekli maaşınızı taşıma yaparak promosyon ödemesinden hemen faydalanabilirsiniz.