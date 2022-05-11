SGK Az Önce Açıkladı! Emekli Olmayan Vatandaşlar En Az 2 Bin 700 TL Maaş Alabilir! Bütün sosyal devletler gibi Türkiye'de vatandaşlara bireysel yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Enflasyon rakamlarının artış göstermesiyle beraber vatandaşların büyük bir bölümü ekonomik problem yaşamaya başladı. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmayan vatandaşları en az 2700 TL tutarında yardım yapacağını açıkladı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden az önce yapılan son dakika açıklamasına göre emekli olmayan vatandaşların en az 2.700 TL alabilecekleri açıklandı. Bu yardım, evin geçimini sağlayan vatandaşların hayatını kaybetmesi sonrasında geride kalan hane halkına verilmekte olan bir yardım türüdür.

Genel itibarıyla bu yardım yetim ile dul aylığı olarak da biliniyor. Bu konuda yapılan açıklama ile beraber yardım parasını almak amacıyla öncelikli olarak ilgili koşulları yerine getirmek gerekir. Yardım başvuru koşullarını yerine getiren vatandaşlar kesintisiz bir şekilde aylık verilecek. Yardım miktarı 2022 senesinde yapılan zam ile beraber artışa geçti. Diğer taraftan yardım ücretleri, ailenin yaşam şartlarına ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kimler 2.700 TL yardımı alabilir?

Bu yardımdan faydalanabilmek amacıyla hayatını kaybeden vatandaşın kesinlikle sigortalı olması gerekir. Diğer taraftan dur ile yetim aylığının alınabilmesi açısından hayatını kaybeden vatandaşın emekli olması zorunluluk arz eder. Diğer taraftan yardım alacak vatandaşların emekli ya da sigortalı olma koşulu aranmamaktadır. Bu yardım aylığının dur iletişim kişilere ömür boyu ödenmesi ile beraber hayatını kaybeden vatandaşın eşiyle resmi bir evlilik yaptığı andan itibaren kesilecektir.