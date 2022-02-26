SGK Anlaşmasını Açıkladı, Bazı Bankalar SGK Destekli 30.000 TL Veriyor. 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar SGK destekli olarak alacakları bu krediler de 36 ay vadeye kadar hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden nakit kredi kullanabiliyor. SGK destekli olarak verilecek bu kredilerde SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan bireysel müşteriler ile birlikte SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit kredi kullanabileceklerdir. SGK destekli olarak alacağım ihtiyaç kredilerinde banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabına yatacak. 30 bin TL'ye kadar kullanacağınız İhtiyaç kredisinde banka 36 ay vadeli kadar ödemeli tablo sizlere oluştururken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sizlere sunmaktadır.

SGK destekli kredi başvurusu hangi bankalardan ve nasıl yapılır?

SGK destekli olarak acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden başvurularına gerçekleştirebilir. Özellikle kamu Bankası üzerinden destek kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak bu kredileri kullanabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın yapmış olduğu düşük faizli krediler den faydalanabilecektir.

Denizbank üzerinden SGK destekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndererek Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak başvurusunu yapabiliyor.