Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçtiğimiz günlerde önemli bir duyuru yaparak çifte emeklilik programına ışık tuttu. Bu açıklama, birçok hak sahibi bireyin SGK'ya başvurması ve SGK'dan çift maaş alması için yeni olanaklar sunuyor. İşte çift maaş programının ayrıntıları…

SGK’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

SGK, belirli koşullara tabi olmak kaydıyla kadınların çift maaş programından yararlanabileceğini belirtmiştir. Kılavuza göre, bir kadın hem vefat eden eşinden hem de vefat eden anne veya babasından maaş alabilir. Bu iki maaş birbirini engellemez ve alıcıların her iki tutarı da aylık olarak aynı anda almasına olanak tanır.

Ebeveynlerden veya vefat eden eşten maaş almaya hak kazanmak için başvuru sahibinin evli olmaması gerekir. Kız çocukları ebeveynlerinden maaş alma hakkına sahiptir, ancak evlendikten sonra bu hak sona erer. Ancak, kadının evliliği boşanmayla sonuçlanırsa, önceki evliliği nedeniyle kesilen anne-babasından aldığı maaşı yeniden bağlatabilir. Benzer şekilde, vefat eden eşten alınan maaş için de yeniden evlenmeye izin verilmez. Maaş alan kişinin yeniden evlenmesi halinde, maaş hakkı vefat eden eşin emekli maaşından kesileceği için kaybedilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Hak sahibi vatandaşların bu avantajdan tam olarak yararlanabilmeleri için SGK'ya çift maaş başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvurunun yapılmaması, SGK'nın ikinci maaş ödemesini başlatmamasına neden olacaktır. Ancak başvuru başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra ilgili SGK servisi talebi işleme alır ve maaş ödemelerini başlatır.

Çift maaş uygulaması standart bir ödeme oranına bağlı değildir; ödenen tutarlar maaşın kaynağına bağlı olarak değişmektedir. Vefat eden eşten alınan maaş için, emekli aylığına hak kazanan bir çocuk olup olmamasına bağlı olarak, emekli aylığı oranı yüzde 50 ya da yüzde 75 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, anne ve babadan alınan emekli maaşı oranı yüzde 25'tir. Ayrıca, emekli ikramiyeleri de bu oranlara göre hesaplanmakta ve nihai ödeme tutarı SGK tarafından belirlenerek ödenmektedir.