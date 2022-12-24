SGK 2022 yılı ödemesi bitecek! Bankalar üzerinden nakit ödemeleri hemen hesaplara yatacak!

2022 yılı öncesinde banka şubelerine giderek SGK destekli, nakit kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu başlatıldı. Sgk destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar uygun faizlerle hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir. Sgk destekli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere aşağıdaki bankalar üzerinden nakit ihtiyacı verilmektedir.

5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilir, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilir veya banka müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

KREDİ BAŞVURUSU

5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara, Garanti Bankası, hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden onay veriyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde işlem yapılacağı ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacağı açıklandı.

Garanti Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacakları tüm kredi başvurularında uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için özellikle emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapılacağı için maaş müşterisi olması istenmektedir.

Garanti Bankası hesabı üzerinden yapılacak olan başvurularda, SGK destekli krediler, sizlere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ödenmektedir. 2022 yılı bitmeden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyası, Garanti Bankası, haricinde kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından da vatandaşlara maaş müşterisi olması durumunda ödenmektedir.